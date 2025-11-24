Emma Fernlund bewirbt Beauty-OP: Fans finden es "fahrlässig"

Emma Fernlund (24) wirbt auf Instagram für eine Schönheitsklinik in der Türkei – und erntet damit heftige Kritik. Die Reality-TV-Bekanntheit zeigte sich nach ihrem Eingriff in einem Video, das über den Account der Klinik verbreitet wurde, und berichtet von ihren Erfahrungen. Kurz nach der Veröffentlichung sammelten sich kritische Kommentare unter dem Clip. Nutzer werfen der Influencerin vor, medizinische Eingriffe zu verharmlosen und ohne ausreichende Aufklärung zu promoten. Besonders ein Satz hallt nach: "Wenn sie es selber unbedingt tun muss – okay. Aber es als 'easy' vermarkten, ist fahrlässig. Denn das ist es nicht." Der Vorwurf: Ein sensibles Thema wird wie ein Lifestyle-Produkt verkauft.

Unter dem Klinik-Post finden sich weitere scharfe Reaktionen. "Ernsthaft, den Arzt, der das mit ihren Augen macht, muss man verklagen", kommentiert ein User. Andere warnen vor den angeblich schlechten Bewertungen der Einrichtung: "Da ist einiges schiefgelaufen. Die Ärzte haben auch schlechte Bewertungen, lasst euch nicht verarschen." Auch der fehlende Hinweis auf Risiken wird bemängelt: Werbung ohne Einordnung könne junge Followerinnen zu Nachahmung verleiten, heißt es in mehreren Kommentaren. Dass das Video von der Klinik selbst hochgeladen wurde, sorgt zusätzlich für Stirnrunzeln – die Grenze zwischen persönlicher Erfahrung und kommerzieller Kooperation verschwimme, klagen Fans, die eine verantwortungsvollere Kommunikation fordern.

Vor wenigen Tagen hatte Emma in einer Social-Media-Story bereits auf eine andere Welle der Kritik reagiert. Die Der Promihof-Teilnehmerin wandte sich direkt an ihre Follower und bezog klar Stellung gegen Bodyshaming. "Ihr wollt keine Natürlichkeit. Ihr wollt auch keine Unnatürlichkeit. Ihr wollt einfach nur auf Menschen rumhacken", ärgerte sich Emma. Sie berichtete, wie schmerzhaft die abwertenden Kommentare über ihr Aussehen für sie gewesen seien. Die Unterstützung von Lisha Savage (39), die sich öffentlich vor die Influencerin stellte, habe ihr in dieser schwierigen Zeit besonders geholfen.

