Nicht Türkei: Serkan und Samira Yavuz überraschen mit Urlaub

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) sorgen bei ihren Fans für eine echte Überraschung! Obwohl das einstige Reality-TV-Paar seit Anfang des Jahres getrennt ist, beschlossen die beiden, gemeinsam mit ihren zwei Kindern in den Sommerurlaub zu fliegen. Zunächst gaben sie an, in die Türkei reisen zu wollen, wie sie ihren Followern auf Social Media erklärten. Doch nun lüftete Samira das Geheimnis: Die Destination ist nicht die Türkei, sondern Ägypten. Mit einem amüsanten Videoclip, den die Influencerin auf Instagram postete, ließ sie ihre Community an dem Überraschungsmoment teilhaben.

Nicht nur ihre Follower haben Samira und Serkan wochenlang hinters Licht geführt: Sie überraschten vor Ort ein befreundetes Paar, das offensichtlich nichts von dem Besuch wusste. "Überraschung gelungen", freute sich Samira unter dem Clip und fügte hinzu: "Ich erzähle seit zwei Wochen, wir fliegen in die Türkei, aber tatsächlich sind wir nach Ägypten geflogen." Die Aufnahmen zeigen das überraschte Pärchen, das die Ankunft der beiden kaum fassen konnte. Mit einem Augenzwinkern fügt Samira hinzu: "Welcome to Egypt, habibi!"

Dabei verlief nicht alles reibungslos im Vorfeld der Reise ins sonnige Ägypten. Serkan hatte im Vorfeld verraten, dass es bei den Vorbereitungen für den Urlaub hitzig zuging, was die Planung eines gemeinsamen Familienurlaubs mit Kindern wohl mit sich bringt. Ob Trennung hin oder her – am Ende zählt für das Noch-Ehepaar das Wohl der gemeinsamen Kinder und die Zeit, die sie zusammen als Familie verbringen. Und diese Mischung aus Reibung und Zusammenhalt macht das Ex-Paar für viele Follower so authentisch und nahbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023

Anzeige