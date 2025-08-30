Regenschauer droht die TV-Hochzeit der Heiters zu ruinieren

Mit strahlender Kulisse an der Amalfiküste wollten Leyla Heiter (29) und ihr Partner Mike Heiter (33) in wenigen Minuten den Bund fürs Leben schließen. Doch dunkle Regenwolken drohen, den großen Moment zu trüben. Dennoch herrscht unter den geladenen Gästen Optimismus, selbst wenn sich einige von ihnen unter kleinen Regenschirmen Schutz suchen müssen. Leyla hatte im Gespräch mit Bild verraten, dass ihnen der Veranstalter wegen des unbeständigen Wetters ein Zelt empfohlen hatte. "Wir mussten unterschreiben, wenn etwas wegen des Wetters kaputtgeht, tragen wir die kompletten Kosten", erklärte die angehende Braut. Das Risiko nahmen die beiden jedoch in Kauf.

Die Stimmung vor Ort ist trotz der Wetterkapriolen außergewöhnlich gut. Zwar flossen bei der Reality-TV-Darstellerin Leyla bereits ein paar Tränen, wie der Trauzeuge von Mike gegenüber dem Blatt verriet – und auch bei Mike gab es Momente der Frustration. Doch sowohl die Gäste als auch das Paar selbst lassen sich die Stimmung nicht verderben. "Dann tanzen wir im Regen", schoss Mike lächelnd heraus. Zuversichtliche Worte kamen auch von einigen Gästen: Lisa Mieschke sagte, sie glaube fest daran, dass der Regen bald aufhören werde. Eugen Lopez schwärmte: "Gleich wird die beste und krasseste Hochzeit Deutschlands gefeiert. Das Wetter wird uns nicht davon abhalten."

Für Leyla und Mike, die sich vor allem durch ihre Reality-Auftritte und Social-Media-Präsenz einen Namen gemacht haben, ist diese Hochzeit ein ganz besonderes Ereignis. Der Termin für die Trauung fiel mit den typischen Herausforderungen der Planung einer Outdoor-Hochzeit zusammen, doch es zeigt den entscheidenden Teamgeist des Paares. "Ich kenne das fast nur so, dass Leute beim Standesamt klein heiraten, nur mit den Engsten, und dann noch mal zum Beispiel eine freie Trauung oder so machen, um mit allen feiern zu können [...]", rechtfertigte die 29-Jährige ihren Hochzeitsmarathon auf Instagram.

Instagram / leylaheiter Leyla und Mike Heiter, 2025

IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star

