Verlobung mit Taylor: Travis Kelces Trikotverkäufe boomen

Travis Kelce (35) und Taylor Swift (35) gaben am Dienstag ihre Verlobung bekannt – und zogen so scheinbar die ganze Welt in ihren Bann. Wie TMZ berichtet, sorgte die Neuigkeit des Paares dafür, dass die Verkäufe vom Jersey des Footballspielers regelrecht explodierten. Laut dem offiziellen E-Commerce-Partner der Kansas City Chiefs, Fanatics, stiegen die Trikotverkäufe innerhalb von nur einem Tag um ganze 200 Prozent an. Dieser Tag markierte für den Tight End sogar seinen bisher besten Verkaufstag seit dem 59. Super Bowl. Die Nachricht sorgte zudem online für einen Crash: Der Instagram-Post ließ die Plattform kurzzeitig zusammenbrechen.

Aber nicht nur die Sportwelt, auch die Musikfans feierten die Verlobung ausgiebig. Taylors Song "So High School", der am Dienstag im Hintergrund des Verlobungsbeitrags gespielt wurde, erlebte auf Spotify einen beachtlichen Hype und verzeichnete ein Streaming-Plus von 400 Prozent. Ebenso ließen sich Unternehmen von der Euphorie anstecken. Die Donut-Kette Krispy Kreme verteilte am Verlobungstag kostenlose Donuts in ihren Filialen, während die Restaurantkette California Pizza Kitchen mit einer kreativen Aktion auf das Paar anstieß: Für 13 Tage, in Anlehnung an die Lieblingszahl der Sängerin, gibt es dort "It's a Love Story"-Pizzen in Herzform.

Neben den Trikots des NFL-Stars verkaufte sich aber noch ein weiteres Kleidungsstück wie wild. Die Musikerin trug auf den Fotos ihrer Verlobung ein schwarz-weiß gestreiftes Seidenkleid von Designer Ralph Lauren (85). Das elegante Stück wurde nach der Veröffentlichung in den USA zum Verkaufsschlager – und war nur wenige Minuten später restlos ausverkauft. Die Verlobung des Paares sorgte also für ordentlich Wirbel. Der Instagram-Post sammelte bislang über 32 Millionen Likes – Tendenz steigend. Auf den Schnappschüssen sind Taylor und Travis inmitten einer romantischen Kulisse aus Blumen zu sehen. Unter ihren Beitrag schrieben sie: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025