Ansgar Brinkmann waren Allianzen bei "The Summit" egal

Der ehemalige Fußballprofi Ansgar Brinkmann (56) ist einer der Teilnehmer der neuen Realityshow "The Summit". In der Sendung treten die Beteiligten gegeneinander an, um einen Berg zu erklimmen und dabei ein beachtliches Preisgeld zu sichern. Nach jeder Etappe wird jedoch ein Kandidat rausgewählt, was für zusätzliche Spannung sorgt. Für Ansgar stand aber nicht die taktische Seite des Spiels im Vordergrund. "Ich wollte diesen Gipfel erreichen, das war mein Ziel. Ich wollte eine gute Zeit haben", verriet er gegenüber Promiflash.

Dass die Realitystars oft bekannt dafür sind, Intrigen zu spinnen und Bündnisse zu schmieden, interessierte Ansgar nicht. "Nein, ich habe das Spiel gar nicht wirklich verstanden", gab er offen zu. Für ihn ging es in erster Linie darum, Spaß zu haben und den Aufstieg zum Gipfel in vollen Zügen zu genießen. "Ich investiere mein Leben gerne in Erlebnisse – das war eins", fügte er hinzu und machte klar, dass er ohne großen Plan, dafür mit umso mehr Lust auf das Abenteuer in die Show gestartet ist.

Damit bleibt Ansgar seiner Philosophie treu, die er schon während seiner Karriere verfolgt hat. Der Sportler, der früher den Beinamen "Der weiße Brasilianer" trug, war nicht nur für seine technischen Fähigkeiten auf dem Spielfeld bekannt, sondern auch für seinen unabhängigen und manchmal eigensinnigen Charakter. Er scheut sich bis heute nicht, neue Wege zu gehen – sei es im Rampenlicht der TV-Szene oder auf einem steilen Pfad zum Gipfel. Mit seiner entspannten und ehrlichen Art dürfte Ansgar auch in der Show die Sympathien vieler Zuschauer auf seiner Seite haben.

Ansgar Brinkmann, "The Summit"-Kandidat 2025

Der Cast von "The Summit"

Ansgar Brinkmann, Ex-Fußballer und Teilnehmer bei "The Summit"

