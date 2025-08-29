So geht Cecilia Asoro mit Verrat bei "The Summit" um

Cecilia Asoro (29) stellt sich bei "The Summit" einer knallharten Herausforderung: Zwölf Promis müssen für die neue Realityshow gemeinsam einen Berg in Neuseeland erklimmen, während Wetter, Terrain und Konkurrenzdruck ihnen alles abverlangen. Jeder trägt seinen Anteil am Millionenpreisgeld im Rucksack – wer ausscheidet, lässt das Geld zurück. Doch nicht nur die steilen Pfade machen die Show spannend, auch das Spiel um Vertrauen und Verrat sorgt für ordentlich Zündstoff. Für Cecilia ist klar, dass Loyalität nicht verhandelbar ist, besonders wenn langjährige Bekanntschaften im Spiel sind. "Da ist eine Person in diesem Format, die ich schon sehr lange kenne", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash und fügt entschieden hinzu: "Da wäre dieser Verrat für mich persönlich hart."

Bei allen anderen Teilnehmern sehe sie die Sache hingegen gelassen. Vielmehr sei sie selbst irritiert, wenn manche Mitstreiter so tun, als wäre sie eine enge Vertraute, obwohl man sich erst wenige Stunden kennt: "Da muss ich echt meinen Kopf schütteln. Was übertreibst du so? Du tust gerade so, als ob ich deine Schwester bin“, meint sie. Gerade in einem Format, das Teamarbeit erfordert, während gleichzeitig am Ende jeder Etappe ein Promi rausgewählt wird, sorgt diese Dynamik für zusätzliche Spannung. Cecilia lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen und spart sich taktische Spielchen lieber für Momente, in denen sie wirklich zählen.

Seit Auftritten in Shows wie Der Bachelor und Are You The One? ist Cecilia für ihre direkte Art bekannt, doch sie schätzt echte Freundschaften. Bei der Show "The Summit", die am 26. September 2025 bei Prime Video startet, zeigt sich, wie sie mit Wetterextremen, steilen Höhenmetern und dem ständigen Risiko von Verrat umgeht. Das Konzept: ein harter Aufstieg, ein Bergwächter, der zu Entscheidungen drängt, und ein Preisgeld, das am Ende nur unter den Übriggebliebenen aufgeteilt wird. Für Cecilia steht längst fest, wem sie dabei vertraut – und wem nicht.

Joyn Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, TV-Bekanntheit

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

