Camilla drängt König Charles zu Treffen mit Prinz Harry

Prinz Harry (40) wird in Kürze nach Großbritannien reisen, um an den WellChild Awards teilzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, die kranken Kindern und ihren Familien gewidmet ist. Der Termin am 8. September fällt auf den dritten Todestag seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (†96), und macht den Besuch für den Herzog von Sussex besonders bedeutsam. Seine Ehefrau, Herzogin Meghan (44), sowie die gemeinsamen Kinder bleiben derweil laut Bild in den USA. Währenddessen sorgt sich Königin Camilla (78) intensiv um eine mögliche Annäherung zwischen Harry und seinem Vater König Charles III. (76), für die sie seit Wochen hinter den Palastmauern plädiert.

Ein Palastmitarbeiter verriet, dass Camilla sich sehnlichst eine Versöhnung wünscht und auf ein klärendes Gespräch zwischen Charles und Harry drängt. Seit dem Zerwürfnis der beiden, das durch Harrys Memoiren und Interviews angeheizt wurde, herrscht Eiszeit zwischen Vater und Sohn. Selbst nach der Veröffentlichung von Charles’ Krebsdiagnose blieben tiefere Gespräche aus. Camilla beobachtet, wie stark der Konflikt Charles belastet, und sieht die physischen und emotionalen Auswirkungen, die der Stress auf den König hat. Noch ist allerdings unklar, ob sich die beiden Royals bei Harrys anstehendem Heimatbesuch tatsächlich aussprechen werden. Insider spekulieren, dass eine Begegnung – falls sie stattfindet – aus Diskretionsgründen kurzfristig arrangiert werden könnte.

Harrys Reise nach Großbritannien ist die nächste in einer Reihe von Besuchen, die er in den letzten Jahren unternommen hat. Zuletzt hielt er sich im Frühjahr wegen einer Gerichtsverhandlung in seiner alten Heimat auf. Obwohl viele Beobachter an einer vollständigen Versöhnung zwischen Harry und dem Königshaus zweifeln, könnte ein Gespräch zwischen Vater und Sohn ein erster, kleiner Schritt in diese Richtung sein. Genau dafür setzt sich Camilla, die trotz Harrys früheren öffentlichen Kritiken an ihr eine Vermittlerrolle einnimmt, mit Nachdruck ein. Ob die Bemühungen der Königin von Erfolg gekrönt sein werden, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Königin Camilla, König Charles und Prinz Harry

ISABEL INFANTES / POOL / AFP/ Getty Images Prinz Harry, König Charles und Queen Consort Camilla

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2019