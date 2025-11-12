Calvin Kleinen ist entsetzt über Aleks' Temptation-Szenen

Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) hat in einem neuen YouTube-Video scharf auf die jüngsten Szenen seines Freundes Aleksandar Petrovic (34) aus der Sendung Temptation Island V.I.P. reagiert. Besonders in der sechsten Folge der Reality-Show sorgt Aleks mit herabwürdigenden Aussagen und respektlosem Verhalten für Fassungslosigkeit – sowohl bei den Zuschauern als auch bei Calvin. Ein besonders umstrittener Moment war Aleks' Klage über seinen vermeintlichen Mangel an Intimität in seiner Beziehung. "Ich zahle nur, kriege nichts", beklagte sich Aleks und löste damit bei Calvin großes Kopfschütteln aus. "Bruder, wir sind doch nicht im Puff", kommentierte der Sänger und Entertainer eindeutig.

Doch nicht nur Aleks' private Frustmomente sorgten für Kritik. Beim gemeinsamen Party-Bootsausflug mit weiteren Kandidaten verhielten sich Aleks und Marwin Klute den Verführerinnen gegenüber ausgesprochen respektlos, indem sie sie mit Sekt bespritzten. Für Calvin war das Maß spätestens hier voll. In der Reaktion bezeichnete er die Aktion als "richtigen Schmutz" und rief seine Kameraden zur Besinnung auf: "Männer, was ist denn los da mit euch, Alter? Digga, wie abwertend. Das macht man einfach nicht, was ist denn da bei euch kaputt, Alter." Auch eine schockierende Tonaufnahme am Ende der Episode, in der Aleks weitere fragwürdige Aussagen macht, wurde von Calvin mit deutlichen Worten kommentiert. Seine Forderung nach mehr Verantwortungsbewusstsein scheint in diesem Fall klar.

Aleks war in der Staffel bereits durch prahlerische Sprüche über sein Intimleben aufgefallen, während Vanessa Nwattu (25) das Thema privat halten wollte. Auch abseits der Kameras ging es zuletzt ruppig zu, als während eines Ausflugs Alkohol und Worte gleichermaßen überschwangen. Calvin, der als Reality-Star selbst für klare Kante bekannt ist und in sozialen Medien eine treue Community vereint, positioniert sich nun ungewöhnlich deutlich gegen den eigenen Kumpel. Hinter den Kulissen verbindet die beiden eine lockere Freundschaft aus gemeinsamen TV-Zeiten, in denen sie oft über Partys, Loyalität und Grenzen gesprochen haben. Genau diese Grenzen stehen jetzt im Fokus – und Calvins Message richtet sich weniger an Formate, sondern an die Männerfreundschaft, Respekt und den Umgang miteinander.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Aleks, Wladi, Marwin, Laurenz und die Verführerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Calvin Kleinen, Februar 2023