Familienglück im Urlaub: Serkan Yavuz teilt erste Einblicke

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) genießen derzeit gemeinsam mit ihren beiden Töchtern eine Auszeit in Ägypten – und das trotz ihrer Trennung Anfang des Jahres. Auf Instagram gewährte Serkan seinen Fans erste Einblicke in den Familienurlaub. In kurzen Clips sieht man ihn lässig am Pool mit einer seiner Töchter spielen, während Samira mit der anderen Tochter im Wasser planscht. "Dieses Lächeln, diese Freude – ich bin happy", schrieb der Realitystar unter das Reel und sorgte damit für viele warme Worte seiner Follower.

Obwohl das ehemalige Paar offiziell kein Liebespaar mehr ist, wirken sie im Urlaub wie eine harmonische Familie. Die positive Stimmung zauberte auch den Followern ein Lächeln ins Gesicht. Einige hoffen sogar auf ein Liebes-Comeback. "Ich wünsche euch, dass alles wieder gut wird", schrieb ein Fan unter dem Beitrag. Serkan und Samira haben sich zu solchen Wünschen bisher allerdings nicht geäußert. Die glücklichen Bilder zeigen jedoch, dass sie gemeinsam alles versuchen, um die Zeit für ihre Kinder so unbeschwert wie möglich zu gestalten.

Serkan und Samira hatten sich ursprünglich bei Bachelor in Paradise kennengelernt und wurden schnell zu einem der beliebtesten Paare der Reality-TV-Szene. Auch nach der Geburt ihrer beiden Kinder hielten sie ihre Fans regelmäßig über ihr Familienleben auf dem Laufenden. Die Trennung zu Beginn des Jahres kam für viele überraschend, doch statt Streit und Distanz setzen sie offenbar auf Zusammenhalt, zumindest für ihre gemeinsamen Töchter. Der gemeinsame Urlaub in Ägypten könnte ein Zeichen sein, dass sie trotz ihres Beziehungsendes weiterhin eine starke Einheit als Eltern bleiben möchten.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023