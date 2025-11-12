"Unterhose weg": Tim und Emma provozieren Promihof-Stars

Emma Fernlund (24) und Tim Kühnel sorgen in Der Promihof weiterhin für Aufregung. Auf der "Open Beatz Party" ließen die beiden Reality-TV-Stars ihrer Zuneigung freien Lauf – inklusive leidenschaftlicher Küsse und Berührungen. Tim packte Emma beherzt an den Po und beide konnten nicht die Finger voneinander lassen. Pinar Sevim machte ihnen keinerlei Vorwürfe, sondern ermutigte sie sogar: "Ja, ihr beide. Gönnt euch heute mal." Zurück im Schlafsaal, in dem einige ihrer Mitbewohner bereits nahe der Nachtruhe waren, landeten Emma und Tim erneut unter der Bettdecke. Sie ließen ihrer Leidenschaft scheinbar hemmungslos freien Lauf – und Tim kicherte: "Oha, Unterhose geht schon weg."

Das Verhalten der Turteltauben stieß bei den meisten Mitbewohnern jedoch weiterhin auf wenig Begeisterung. Cosimo Citiolo (44), der ihre Bettaktion unfreiwillig mitverfolgen musste, beschwerte sich lautstark: "Hallo, es ist noch hell." Auch Ina Kina äußerte offen ihr Missfallen: "Ich finde das irgendwie ein bisschen respektlos, dass man das trotz all dessen, was für Möglichkeiten man hat, in der Gruppe ausführen muss." Zudem teilte Sandra Sicora (33) ihre Meinung: "Emma ist so eine Person, die auch etwas gerne provoziert. Ich mag das nicht."

Doch Emma zeigte sich unbeeindruckt und scherzte vor der Kamera mit einem Grinsen: "Langsam schwappt das rüber in die Phase: alle akzeptieren das." Während des Gesprächs, bei dem auch Tim anwesend war, beteuerte sie aber, dass sie sich auf dem Hof "noch sehr zurückhalte" – aus Respekt vor den anderen. Sie lachte: "Irgendwie ist es auch unangenehm, wenn die anderen zugucken." Tim machte den Eindruck, dass er ihr diese Worte nicht abkaufe – denn beide knutschen und fummeln schon seit mehreren Tagen vor ihren Mitstreitern. Auf Emmas Hinweis, dass "ganz Deutschland" das mitbekommen könnte, brachen die Realitystars lediglich in beherztes Gelächter aus.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tim Kühnel und Emma Fernlund bei "Der Promihof"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"