Heiter-Hochzeit: Fans sind unzufrieden mit Berichterstattung

Leyla Heiter (29) und Mike Heiter (33) haben sich am 30. August bei einer traumhaften Feier an der Amalfiküste in Italien das Jawort gegeben. Die beiden Realitystars wollten ihren besonderen Tag mit ihren Fans teilen und ermöglichten ihnen, die Hochzeit per Livestream mitzuerleben. Die Zuschauer konnten im Vorfeld bei Bild einen kostenpflichtigen "Wedding Pass" erwerben, um die Feierlichkeiten aus nächster Nähe zu verfolgen. Doch was als romantisches Erlebnis geplant war, endete für viele Fans in Enttäuschung. In den sozialen Netzwerken hagelt es Kritik zur Qualität der Berichterstattung.

Auf Instagram meldeten sich zahlreiche Fans zu Wort, die ihrer Unzufriedenheit freien Lauf ließen. Viele störten sich an angeblich lieblos zusammengefügten Einspielern und schlechter Musikunterlegung. "Lasst ihr beim Hochzeitstanz später dann auch irgendwelche andere Musik drüberlaufen? Und dafür zahlt man Geld", schrieb ein enttäuschter Nutzer. Ein anderer bemängelte: "Der Livestream ist ehrlich das Peinlichste seit langem." Einige Fans gingen so weit, ihr Geld zurückzufordern. Auch die Reporterin, die über die Hochzeit berichtete, wurde scharf angegangen. "Ist die besoffen?", lautete ein besonders deutlicher Kommentar. Trotz der schönen Kulisse und des emotionalen Anlasses wurde die Präsentation als "unangenehm" und "peinlich" bezeichnet.

Das Paar hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen. Im Rahmen einer romantischen Zeremonie tauschten Leyla und Mike persönliche Gelübde und sorgten für Gänsehautfeeling bei ihren Gästen. Vor der malerischen Amalfiküste richtete der Realitystar liebevolle Worte an seine Braut: "Du bist mein größtes Glück, meine Traumfrau und die Liebe meines Lebens." Höhepunkt der Zeremonie war ein atemberaubendes Feuerwerk, unter dem sich Leyla und Mike leidenschaftlich küssten.

Anzeige Anzeige

Imago Mike und Leyla Heiter, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dregold Mike Heiter und Leyla Heiter während ihrer Trauung, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Heiter im August 2025