Hingucker: Das waren Leyla Heiters weitere Hochzeitskleider

Leyla Heiter (29) sorgte auf ihrer großen Hochzeitsfeier im schönen Italien für einen Hingucker nach dem anderen. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit Bräutigam Mike Heiter (33) und die anwesenden Gäste in einem weißen, trägerlosen XXL-Brautkleid mit Perlenbesatz verzauberte, überraschte sie im Laufe der Feier noch mit zwei weiteren aufregenden Looks. Nach der Trauung wechselte Leyla von klassisch Weiß zu feenhaftem Rosa. Das Minikleid war mit aufgestickten Blütenmustern und jeder Menge Tüll versehen – vor allem die meterlange Schleppe ließ die Braut optisch auf rosafarbenen Wolken schweben.

Doch damit sich die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin auf ihrer eigenen Hochzeit frei bewegen konnte, musste noch ein weiteres, weniger ausfallendes Kleid her. Zum Partymachen entschied sich Leyla für ein schulterfreies, eng anliegendes weißes Tanzkleid, das mit einem extravaganten Dekolleté und unzähligen schimmernden Steinen und weißen Perlen, die teilweise bis zum Boden ragten, besetzt war. Und zum ausgelassenen Feiern des Bunds der Ehe perfekt war.

Selbstverständlich galt die Aufmerksamkeit am gestrigen Tag dem frisch angetrauten Ehegatten. Auch Mike brillierte auf seiner Hochzeit mit einem Outfit-Wechsel. Während der romantischen Trauungszeremonie trug der Love Island-Star einen schimmernden weißen Anzug, der mit Knopfleisten aus funkelnden Diamanten bestach. Am Abend tanzte Mike dann in einem schwarzen Anzug und einem geliebten Paar Sneakern über das Parkett.

Instagram / twenty4tim Leyla Heiter am Hochzeitstag in Kleid Nummer zwei

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / sinanmovez Mike und Leyla Heiter in Kleid Nummer drei