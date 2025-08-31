Kaum erkannt: Aaron Taylor-Johnson überrascht mit neuem Look

Aaron Taylor-Johnson (35) hat in Venedig bei den Internationalen Filmfestspielen für Furore gesorgt. Am Samstag, den 30. August, erschien der 35-jährige Schauspieler auf der Premiere des Films "Frankenstein" und zeigte sich laut US Weekly dabei mit einem vollkommen neuen Look. In einem weißen Smokingjackett mit schwarzer Fliege und passender Hose zog er alle Blicke auf sich. Doch es war vor allem sein markantes Styling, das für Staunen sorgte: enge Locken und ein voller, rau aussehender Bart verliehen ihm einen völlig neuen Ausdruck. Fans hatten Schwierigkeiten, den Hollywood-Star, der für sein wandelbares Aussehen bekannt ist, sofort zu erkennen.

In den letzten Monaten hat Aaron sein Erscheinungsbild Stück für Stück verändert. Zuletzt war der Schauspieler im Juni gemeinsam mit seiner Ehefrau Sam Taylor-Johnson bei der Pariser Fashion Week zu sehen, wo er noch einen kürzeren Bart und eine andere Frisur trug. Der neue Look scheint jedoch nicht aus reinem Zufall entstanden zu sein. Aaron ist bekannt dafür, seinen Bart und seine Haare für Filmrollen wachsen zu lassen. "Es verändert definitiv mein Aussehen", sagte er in einem Interview mit Entertainment Tonight in Bezug auf seinen früheren Film "28 Years Later", für den er ganze drei Monate an seinem Bart gearbeitet hatte.

Doch die Veränderung hat für ihn nicht nur berufliche Gründe. Wie Aaron in einem früheren Interview betonte, genießt er es, mit seinem Styling aus Gewohnheiten auszubrechen. "Ich mag es, wenn mein Haar wächst. Es fühlt sich an, als würde ich mich nicht anpassen müssen", verriet er gegenüber Harper’s Bazaar UK. Er scheint dabei viel Wert auf Natürlichkeit zu legen: "Für meine Locken benutze ich nur Haaröl. Mehr brauche ich nicht", erklärte Aaron weiter. Seine Fans sind immer wieder aufs Neue fasziniert, wie mühelos der Schauspieler jedes Mal in einen neuen Look schlüpft und dabei so authentisch bleibt.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson im August 2025 in Venedig

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson im April 2024

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei der "Kraven The Hunter"-Premiere in New York City, 2024