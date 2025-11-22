Aaron Taylor-Johnson lässt in neuem Horrorfilm Hüllen fallen

Aaron Taylor-Johnson (35) sorgt mit seiner Verwandlung für den kommenden Horrorfilm "Werwulf" für Aufsehen. Der Schauspieler wurde am Set in Dartmoor, einem Nationalpark im Südwesten Englands, gesichtet. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den Briten bei den Dreharbeiten. Dort stapfte er oben ohne und mit Kunstblut bedeckt über die grasigen Hügel. Sein Oberkörper war an den Schultern und am Hals blutverschmiert, während lange Haare und ein dichter Vollbart sein Gesicht nahezu unkenntlich machten. Die Fans dürften den Hollywoodstar in dieser Rolle kaum wiedererkennen, wenn der Film im nächsten Jahr in die Kinos kommt.

Regie bei "Werwulf" führt der gefeierte Horrorspezialist Robert Eggers (42), der bereits mit Filmen wie "Der Leuchtturm" und "Der Nordmann" Begeisterung hervorrief. Die Besetzung verspricht ein Wiedersehen mit einigen Darstellern aus seinem erfolgreichen Film "Nosferatu" aus dem Jahr 2024. Neben Aaron stehen unter anderem Lily-Rose Depp (26), Ralph Ineson und Willem Dafoe (70) vor der Kamera, die ebenfalls in dem Vampirstreifen zu sehen waren. Auch wenn Bill Skarsgård (35) und Nicholas Hoult (35) diesmal nicht Teil des Ensembles sind, bleibt das Publikum gespannt auf die düstere und ästhetische Inszenierung, für die der Filmemacher bekannt ist.

Aaron ist spätestens seit seiner eindrucksvollen Darstellung in Filmen wie "Kick-Ass" und Avengers: Age of Ultron ein bekanntes Gesicht in Hollywood. Seit zehn Jahren ist er mit der Regisseurin Sam Taylor-Johnson verheiratet, mit der er auch zwei gemeinsame Kinder hat. Die beiden lernten sich kennen, als der Darsteller gerade einmal 18 Jahre alt war, was im Netz immer wieder kontrovers diskutiert wird. Zu Gast bei "This Cultural Life" kommentierte die Fotografin dies so: "Aaron und ich verstehen die Faszination, die unsere Beziehung auf einige Menschen hat, wirklich nicht. Sie nehmen uns auseinander, weil sie es nicht verstehen können, dass unsere Liebe in keine Schublade passt."

Imago Aaron Taylor-Johnson, August 2025

Getty Images Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Robert Eggers, Lily-Rose Depp und Bill Skarsgård

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron und Sam Taylor-Johnson im September 2024