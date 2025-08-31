Kim Virginia Hartung rechnet mit Beauty-Eingriffen ab

Realitystar Kim Virginia Hartung (30) hat sich nun von ihrer selbstkritischen Seite gezeigt. Die 30-Jährige repostete in ihrer Instagram-Story einen Promiflash-Artikel, der ein altes Bild von ihrem Gesicht zeigt, das im Januar 2024 entstand. Kim kommentierte offen: "Junge junge… Ich hatte so eine Filler-Blindness. Bin froh, dass ich alles entfernen lassen habe. Nur bei den Lippen muss man glaube ich noch mal ran."

Mit dem Begriff "Filler-Blindness" beschreibt man den Effekt, dass durch wiederholte Filler-Behandlungen das eigene Erscheinungsbild nicht mehr objektiv wahrgenommen wird, was oftmals zu übermäßigen Eingriffen führt. Kim hat sich inzwischen dafür entschieden, ihre Filler wieder entfernen zu lassen und zeigt sich zufrieden mit dieser Entscheidung. Es bleibt abzuwarten, ob sie auch bei den Lippen weitere Veränderungen vornimmt, wie sie in ihrer Story andeutete.

Kim ist nicht die Einzige im Reality-TV-Bereich, die sich von Fillern verabschiedet hat. Auch andere bekannte Persönlichkeiten, wie Lisha Savage (39), haben sich entschieden, ihrem ursprünglichen Aussehen wieder näherzukommen und Gesichtsfiller entfernen zu lassen. In der Öffentlichkeit sprechen immer mehr Stars und Influencer darüber, wie diese Eingriffe sie verändert haben – oft auch mental. Kims ehrlicher Einblick könnte andere ermutigen, ebenfalls bewusster mit der ästhetischen Schönheitsoptimierung umzugehen.

Instagram / kimvirginiaa Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung präsentiert ihren neuen Look auf Instagram, Juli 2025.

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage im Mai 2025