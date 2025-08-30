Gesichtsfiller aufgelöst: Lisha Savage zeigt das Ergebnis

Lisha Savage (39), bekannt aus Reality-TV und den sozialen Medien, hat in den vergangenen Monaten einen aufwendigen Veränderungsprozess durchlaufen. Die Influencerin entschied sich, ihre Gesichtsfiller mithilfe von Hylase entfernen zu lassen. Auf TikTok präsentierte sie nun stolz das Ergebnis. Mit einem Vorher-Nachher-Bild zeigte Lisha, wie sehr sich ihr Aussehen verändert hat. "Wenn Filler dich 10 Jahre älter machen... Die beste Entscheidung ever!", kommentierte sie.

Hinter diesen beeindruckenden Resultaten steckt jedoch ein anstrengender und langwieriger Prozess. Lisha erklärte, dass die gesamte Transformation über neun Monate dauerte und mehrere Eingriffe erforderlich machte. Neben der Entfernung der einzelnen Fillerpartien ließ sich die TV-Bekanntheit auch ein sogenanntes "Lip Lift" durchführen, um ihre Lippen neu zu konturieren. Sie betont, dass sie insbesondere aufgrund der Filler älter ausgesehen habe und es für sie entscheidend war, das zu ändern. Mittlerweile scheint die 39-Jährige mit dem Ergebnis absolut zufrieden: "Ich liebe es", schrieb sie voller Begeisterung.

Die Entscheidung, sich von Fillern zu verabschieden, kam für die Influencerin nicht ohne Herausforderungen. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen darüber, dass Hylase, das Enzym zum Fillerabbau, auch das natürliche Kollagen im Gesicht angreifen kann. Dies hatte bei ihr dazu geführt, dass ihr Gesicht vorübergehend eingefallen wirkte. Doch trotz dieser Komplikationen bereut die Reality-TV-Bekanntheit ihre Rückkehr zu einem natürlicheren Look nicht. Ihre Offenheit gegenüber ihren Fans findet dabei großen Anklang, insbesondere durch ihre schonungslos ehrlichen Einblicke in alle Höhen und Tiefen des Prozesses.

Joyn / Tan Nian Xing Lisha Savage bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage Vorher-Nachher-Foto

