Prinzessin Beatrice und Edoardo strahlen bei Gala-Besuch

Prinzessin Beatrice (37) strahlte bei der diesjährigen Art of Wishes Gala in London, die am Montagabend im Chancery Rosewood Hotel stattfand. Bilder, die Hello! vorliegen, zeigen sie in einem bezaubernden schwarzen Kleid mit auffälligen roten Rosen, einem hohen Kragen und Spitzenärmeln. Komplettiert wurde ihr Look mit einem dünnen Gürtel, einer schwarzen Clutch und schwarzen Pumps. An ihrer Seite war ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41), der in einem klassischen schwarzen Anzug mit gepunkteter Krawatte beeindruckte und den Look seiner Frau perfekt ergänzte.

Nicht nur bei der Gala zog Beatrice die Blicke auf sich. Erst wenige Tage vorher war sie nach New York gereist, um die Hochzeit ihres langjährigen Freundes James Green mit James Hirschfeld auf Long Island zu feiern. Hier entschied sich die Prinzessin für eine auffällige dunkelblaue Robe der Marke The Vampire's Wife, die mit Puffärmeln und gothischen Details punktete. Mit ihren stilbewussten Looks unterstreicht die Nichte von König Charles III regelmäßig ihren Sinn für Mode. Bei beiden Anlässen beeindruckte Beatrice durch ihre Eleganz und bewies, dass sie mühelos zwischen royalem Chic und moderner Glamour-Garderobe wechseln kann.

Privat war 2025 für Beatrice bereits ereignisreich. In einem Essay der British Vogue sprach sie offen über die Geburt von Tochter Athena, die mehrere Wochen zu früh zur Welt kam, und beschrieb die Zeit als "demütigend" und zugleich beängstigend. "Nichts bereitet dich auf den Moment vor, in dem dir klar wird, dass dein Baby früh kommen wird", schrieb sie und berichtete von schlaflosen Nächten voller Fragen und Sorgen. Trotz der Startschwierigkeiten genießen die 37-Jährige und ihr Ehemann die Rolle als Zweifacheltern in vollen Zügen – Athenas ältere Schwester namens Sienna wurde im Jahr 2021 geboren.

Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

Getty Images Prinzessin Beatrice im März 2023

Getty Images Prinzessin Beatrice, Familienmitglied des britischen Königshauses

