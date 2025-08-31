Schlechter Papa: Giuliano Hediger kontert Ariels Vorwürfe

Giuliano Lorenzo Hediger lässt sich die Anschuldigungen von Ex-Partnerin Ariel nicht so einfach gefallen. Die Love Fool-Bekanntheit wirft ihrem Verflossenen vor, dass er ein schlechter Vater sei, sich nicht ausreichend um Tochter Ileyna kümmere und seine Zeit stattdessen anderweitig genieße. Doch Giuliano zufolge sei das nicht der Fall. In seiner Instagram-Story gibt er zwar zu, dass dieses Wochenende zwar ihm und seiner Kleinen gedacht war, doch die Abmachung mit Ariel laute, dass bei beruflichen Verpflichtungen die Zeiten auch mal getauscht werden können. Und dieses Wochenende stand nun mal das Prominent getrennt-Wiedersehen und eine Podcast-Aufnahme an – weshalb Giuliano Ariel im Voraus gebeten hätte, seine Tochter an anderen Wochenenden zu sehen. "Ich möchte die Kleine sehen. Und sie sagt: 'Nee, ich gehe in den Urlaub nach Zypern. Und in drei, vier Wochen kannst du sie dann wieder sehen'", habe sie darauf geantwortet.

Dass Ariel Giuliano nicht erlaube, Ileyna zu sehen, sei in der Vergangenheit schon des Öfteren vorgekommen. "Also seit 'Prominent getrennt' war sie irgendwie in sechs Shows oder so. Also sie kommt dann immer wieder für eine Woche, ist dann wieder drei Wochen weg. [...] Ich wollte immer in dieser Zeit, wo sie weg ist, die Kleine bei mir haben", weiht er seine Fans ein und erklärt weiter: "Ich hab immer wieder gebettelt darum, dass ich die Kleine bei mir haben kann, wenn sie in diesen Shows ist." Doch das blieb ihm wohl verwehrt: "Ja, hat sie mir halt nicht erlaubt. Sie hat sie immer ihrer Mama gegeben."

Doch ein derartiges Verhalten seiner Ex-Partnerin sei angeblich nichts Neues. Der ehemalige Fame Fighting-Boxer behauptet, dass Ariel ihn schon in den ersten Monaten nach der Geburt ihres Kindes als schlechten Vater darstellte. "Jeden Tag, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, haben wir gestritten. Die hat mir gesagt: 'Ja, ja, geh du jetzt zur Arbeit. Während du am Arbeiten bist, hol ich einen anderen Mann hierher. Ich werde mit ihm sehr viel Spaß haben'", meint Giuliano. Zudem habe Ariel mit ihrer Tochter auf dem Arm immer wieder schlecht über ihn geredet. "Oh, Ileyna, wir suchen dir jetzt einen Ersatzpapa. Der Typ, der da steht, das ist nicht dein Papa", soll sie beispielsweise gesagt haben.

Instagram / lostbvtterflyy "Love Fool"-Bekanntheit Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Tochter

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

Instagram / ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit

