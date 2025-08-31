So hat sich Ansgar Brinkmann auf "The Summit" vorbereitet

Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann (56) stellt sich der Herausforderung der neuen Show "The Summit". In dem abenteuerlichen Format kämpfen Promis darum, gemeinsam einen Berg zu erklimmen, wobei ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro winkt. Für die Dreharbeiten, die in der atemberaubenden Natur Neuseelands stattfanden, hatte sich der frühere Profi-Athlet intensiv vorbereitet. "Ich habe trainiert. Ich wusste ja, dass wir viel in der Natur unterwegs sein werden", verriet Ansgar im Gespräch mit Promiflash. Besonders regelmäßiges Joggen stand bei ihm auf dem Plan, um sich körperlich perfekt auf die Belastungen einzustellen.

Doch trotz intensiver Vorbereitung blieb die Show eine physische und mentale Grenzerfahrung für ihn. "Ja, ich bin an meine Grenzen gekommen, aber auf eine Art und Weise, die ich nicht missen möchte", berichtete er weiter. Neben der körperlichen Herausforderung durch das Bergsteigen bot die Show eine Mischung aus beeindruckender Natur, sportlichem Ehrgeiz und dramatischen Momenten, die Ansgar besonders gefesselt haben. Die Erfahrungen, die er bei dieser einzigartigen Gelegenheit machen konnte, hätten bleibenden Eindruck hinterlassen, erklärte er.

Ansgar, der während seiner aktiven Zeit als Fußballer für seine kämpferische Einstellung auf dem Platz bekannt war, ist auch abseits des Sports dafür berüchtigt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit seiner Teilnahme an verschiedenen TV-Formaten wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hat er immer wieder bewiesen, dass er auch außerhalb seiner Fußballkarriere für Abenteuer zu haben ist. Seine Fans dürfen gespannt sein, wie er sich bei "The Summit" schlagen wird.

Ansgar Brinkmann, Ex-Fußballer und Teilnehmer bei "The Summit"

Der Cast von "The Summit"

Der Cast von "The Summit"

