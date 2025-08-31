So oft streiten Paulina Ljubas und Tommy Pedroni wirklich

Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (30) schweben seit November 2023 im Liebesglück. Die beiden Reality-TV-Stars, die sich seitdem regelmäßig verliebt auf Social Media präsentieren, beantworten auch gerne Fragen ihrer Fans. Kürzlich wollte jemand wissen, ob es in ihrer Beziehung jemals zu Streitigkeiten kommt. Paulina gibt darauf ehrlich in ihrer Instagram-Story zu: "Ja klar, wir haben schon mal gestritten, aber sehr selten."

Die Balance zwischen Sturheit und Einsicht scheint eines der Erfolgsgeheimnisse ihrer Beziehung zu sein. Paulina erklärt, dass ihre Streitereien, obwohl sie selten vorkommen, immer schnell beigelegt werden: "Wir sind beide Sturköpfe, aber wir können auch beide einsehen, wenn wir einen Fehler gemacht haben und deswegen dauern die Streits nie lange."

Schon zuvor hatte Paulina Einblicke in die wichtigsten Grundlagen ihrer Beziehung gegeben. Sie betonte, dass sie und Tommy ihre Liebe auf Respekt und Ehrlichkeit aufbauen. Diese Offenheit trägt offenbar dazu bei, dass ihre Verbindung immer stärker wird. Neben der Zeit im Rampenlicht setzen die beiden auch auf Beständigkeit und gemeinsame Werte, um ihre Beziehung zu pflegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Tommy Pedroni und ihr gemeinsamer Hund Neo im Juni 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Anzeige