Tommy Pedroni deutet an: Ist Kim Virginia total verschuldet?

Tommy Pedroni (30) sorgt auf Instagram mit seinem neuesten Entweder-oder-Spiel für Gesprächsstoff. Der Reality-TV-Star beantwortet dabei hypothetische Fragen seiner Follower. Besonders pikant: Ein User wollte wissen, ob Tommy lieber Kim Virginia Hartung (30) heiraten oder zu seiner Ex-Freundin Sandra Sicora (33) zurückkehren würde. Die Antwort des Franzosen ließ nicht lange auf sich warten: Er entschied sich für Kim – allerdings nur unter der Bedingung, dass ein "wasserdichter Ehevertrag" geschlossen wird. Damit wolle er vermeiden, "dass mir ihre ganzen Schulden am Hals hängen", erklärte er weiter.

Ob Kim Virginia tatsächlich verschuldet ist, ließ Tommy offen. Er ging auf die Aussage zu den vermeintlichen Schulden nicht weiter ein. Stattdessen nutzte der Influencer die Gelegenheit, um klarzustellen, dass er aus Prinzip keine seiner Ex-Partnerinnen zurücknehmen würde. "Nichts gegen Sandra", führte er aus, "aber alleine aus Prinzip würde ich keine meiner Ex-Freundinnen zurücknehmen." Das Statement sorgte bei seinen Fans für gemischte Reaktionen – von belustigt bis irritiert war alles dabei.

Tommy hat sich durch seine Teilnahme an mehreren Reality-TV-Formaten eine treue Fangemeinde aufgebaut, die ihm auch auf Social Media folgt. In den letzten Jahren ist er vor allem für seine unterhaltsamen, oft auch provokanten Posts bekannt geworden. Kim Virginia, die ebenfalls durch die Teilnahme an Reality-TV-Shows Bekanntheit erlangte, hat sich bisher nicht zu den Aussagen geäußert. Bleibt abzuwarten, ob die Realitystars diese Andeutungen in Zukunft kommentieren werden.

Collage: IMAGO / Beautiful Sports, Instagram / kimvirginiaa Collage: Tommy Pedroni und Kim Virginia Hartung

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

