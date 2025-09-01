Aus diesem Grund war Hati bei AYTO-VIP so wütend auf Ariel

In der vergangenen Folge Are You The One – Reality Stars in Love kam es zu einem heftigen Streit zwischen Hati Suarez und Ariel. Der Auslöser: Kandidat Kevin Njie (29) bedeckte während eines intimen Moments mit Ariel in der Dusche die Kamera, weshalb die Gruppe eine Geldstrafe von 50.000 Euro kassierte. In der Villa suchte die Germany Shore-Bekanntheit daraufhin das Gespräch mit ihrer Mitstreiterin, um die Situation zu klären – allerdings blieb es nicht ruhig. Im Promiflash-Interview erklärt Hati nun, warum sie die Fassung verlor: "Zuerst war ich sehr wütend, weil mir durch die verlorene Geldsumme klar wurde, dass wir so niemals als Team funktionieren werden. [...] Als sie dann nicht wirklich mit der Wahrheit herausgerückt ist und stattdessen nur gelacht hat, wurde ich immer wütender."

Ihrer Meinung nach hätte Ariel deutlich machen sollen, dass die Verantwortung bei dem Too Hot To Handle: Germany-Star lag. "Sie hätte es sich ehrlich gesagt leichter machen können, indem sie der Gruppe gesagt hätte, dass es Kevins Schuld war und nicht ihre. In dem Moment hat sie sich auf die falsche Seite gestellt", betont Hati. Trotzdem sehe sie ein, selbst übertrieben reagiert zu haben. "Vielleicht war ich Ariel gegenüber sehr hysterisch, als ich sie zur Rede stellen wollte, warum sie das für notwendig gehalten hat. [...] Das war kein Grund für mich, so auszurasten", zeigt sie sich einsichtig. Daher habe sie auch Verständnis für die scharfe Kritik der Zuschauer. Sie nehme sich diese zu Herzen, wolle daraus lernen und an sich arbeiten.

Die Auseinandersetzung zwischen den Reality-TV-Damen sorgte für eine Menge Aufsehen im Netz: Fans echauffierten sich besonders über den verbalen Angriff Hatis auf ihre Mitstreiterin. Sie beschimpfte Ariel als "Snitch" und ließ ihrer Wut freien Lauf. Kevin, der eigentlich den Stein ins Rollen gebracht hatte, war bei Hatis Wutausbruch offenbar nicht der Hauptfokus – eine Tatsache, die bei den Zuschauern auf Unverständnis stieß. "Hati, du hast dir so was von keinen Gefallen getan! Einfach nur schlimm, pick me bist definitiv du", ärgerte sich etwa ein User unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts des Formats. Außerdem merkte ein weiterer Nutzer an: "Liebe Ariel, die Folgen bei AYTO brechen einem das Herz. Besonders, wie Hati mit dir umgegangen ist."

Hati Suarez und Ariel, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatinnen

Kevin Njie, Realitystar

Hati Suarez, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2025

