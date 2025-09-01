Orlando Bloom beantragt irischen Pass nach Trennung von Katy

Orlando Bloom (48) startet nach seiner Trennung von Katy Perry (40) ein neues Kapitel – neuer Pass inklusive. Der Schauspieler, dessen Großvater aus Nordirland stammte, erklärte jetzt in einem Interview mit Virgin Radio, dass er seine irischen Wurzeln feiern und gleichzeitig das Reisen in Europa erleichtern wolle. "Ich bekomme meinen irischen Pass. Mein Großvater war tatsächlich aus Nordirland", verriet Orlando. Neben familiären Beweggründen sei die Entscheidung auch praktisch, da er während seiner Arbeit in Prag mit erheblichem Verwaltungsaufwand konfrontiert war.

"Als ich in Prag arbeitete, gab es plötzlich eine Menge neuer Bürokratie", berichtete er. Gleichzeitig begeistert ihn aber auch die Verbindung zu seinen irischen Vorfahren: "Ich liebe es, dass ich eine irische Herkunft habe." Orlando hat in der Vergangenheit immer wieder seine Verbindung zu Irland gezeigt. Der Hollywood-Star, der bald in dem Psycho-Thriller "The Cut" als ein ehemaliger irischer Boxer zu sehen ist, überraschte 2023 anlässlich des St. Patrick’s Day die Gäste eines Pubs mit einer spontanen Gesangseinlage. Dabei intonierte er den irischen Klassiker "She Moved Through the Fair" und schaffte es, das begeisterte Publikum mit seiner Darbietung zu begeistern.

Die Trennung von Katy scheint ein neues Kapitel für den Schauspieler einzuläuten. Das ehemalige Paar, das neun Jahre zusammen war, gab an, den Fokus nun auf die gemeinsame Erziehung ihrer Tochter zu legen. In einem Statement, das Us Weekly vorlag, erklärten die beiden: "Unsere gemeinsame Priorität bleibt die Liebe, Stabilität und der gegenseitige Respekt in der Familie." Der Bruch soll sich schon angedeutet haben, als Katy im vergangenen Jahr mit ihrem Album "143" weniger erfolgreich war und als ihre Teilnahme an einem Weltraumflug mit Blue Origin heikle Schlagzeilen machte.

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024