Taylor Swift und Travis Kelce könnten Netflix-Doku bekommen

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben ihre Fans überrascht: Die Sängerin und der NFL-Star gaben vergangene Woche ihre Verlobung bekannt. Mit romantischen Fotos, auf denen Travis in einem rosengeschmückten Garten vor Taylor auf die Knie geht, teilte das Paar das Ereignis und brach mit seinem Post direkt mal eben den Instagram-Like-Rekord. Und das könnte erst der Anfang einer noch größeren Geschichte sein: Berichten zufolge hat der Streaming-Riese Netflix Interesse an einer Dokumentation über das Power-Paar bekundet, deren Höhepunkt die bevorstehende Hochzeit werden soll.

Insider berichten, dass Netflix bereits ein beachtliches Budget für das Projekt bereitgestellt hat. "Die Hochzeit wird ein riesiger Moment und Netflix will ganz vorne mit dabei sein", verriet eine Quelle jetzt gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Außerdem plant man, sich die Exklusivrechte an der Trauung zu sichern." Tatsächlich hat Taylor schon eine Vorgeschichte mit Netflix: Ihre Dokumentation "Miss Americana" und das Konzertfilm-Projekt "The Eras Tour" waren große Erfolge. Travis hingegen wagt gerade erst seine Schritte in Richtung Showbusiness und hat sich kürzlich ein Zuhause in Los Angeles eingerichtet, um ähnliche Chancen zu erkunden. Bereits kleinere Rollen, etwa in "Happy Gilmore 2" an der Seite von Adam Sandler (58), ließen Fans einen neuen Blick auf den Sportler werfen.

Privat und beruflich stehen die beiden also weiter im Rampenlicht. Taylor, die im Oktober ihr neues Album "The Life of a Showgirl" veröffentlicht, hat ebenfalls schon mehrfach Regie geführt und arbeitet an weiteren Filmprojekten. Auch Travis scheint dem Scheinwerferlicht nicht abgeneigt, wenn man neue Fernsehideen um seine Person betrachtet. Trotz aller Aufmerksamkeit bleibt aber die Frage, ob das Paar wirklich bereit ist, die intimsten Momente wie ihre Hochzeit mit der Öffentlichkeit zu teilen. Gerüchten zufolge planen die beiden, sich das Ja-Wort nur im engsten Kreis zu geben – ob mit oder ohne Kamerabegleitung, wird sich zeigen.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025