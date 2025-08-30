Exklusive Einblicke: So soll Swift-Kelce-Hochzeit aussehen

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben die nächste große Entscheidung in ihrem Liebesglück öffentlich gemacht. Nach ihrer Verlobung hat das Paar nun erste Details zu seiner geplanten Hochzeit bekanntgegeben. Entgegen der Erwartungen vieler Fans wird es keine pompöse Feier geben, sondern eine intime Zeremonie im kleinen Kreis. Einem Page-Six-Bericht zufolge sollen nur enge Freunde und Familienmitglieder dabei sein, wenn die Sängerin und der Football-Spieler sich das Jawort geben.

Für Überraschung sorgte diese Ankündigung vor allem deshalb, weil Taylor und Travis bisher immer wieder mit romantischen und öffentlichen Liebesbekundungen für Aufsehen gesorgt haben. Die Wahl einer privaten Feier unterstreicht offenbar den besonderen Wert, den sie ihrer Beziehung beimessen. Fans der beiden Stars, die die Verlobung begeistert gefeiert hatten, diskutieren bereits eifrig über mögliche Details zur Hochzeit, wie den Ort und das Datum. Doch bisher hüllen sich Taylor und Travis diesbezüglich noch in Schweigen.

Bereits mit ihrer Verlobung sorgten die beiden für große Begeisterung. Travis hatte der Sängerin in einem traumhaften Blumengarten die Frage aller Fragen gestellt, begleitet von romantischen Fotos, die sie später mit ihren Millionen Followern teilten. Doch neben der Hochzeit soll auch ein Umzug stattfinden. Laut Insidern sollen sie eine 15,5 Millionen Euro teure Immobilie in Ohio, in der Nähe von Travis' Heimat Cleveland Heights, kaufen. Ausgestattet mit 13 Schlafzimmern, sechs Badezimmern und einem eigenen Musikstudio für Taylor. Mit diesen tollen Ankündigungen dürften die beiden vermutlich gar nicht mehr aus dem Grinsen herauskommen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024