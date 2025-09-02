Deshalb stritten Serkan und Samira Yavuz kurz vor dem Urlaub

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) genießen derzeit einen wohlverdienten Urlaub mit ihren zwei Töchtern in Ägypten. Doch bevor es in die Sonne ging, kam es bei dem Ex-Paar zu Spannungen. In der aktuellen Folge seines Podcasts "unREAL" erklärt Serkan die Gründe für den kleinen Konflikt. Er hatte die Reise speziell für Samira geplant – als Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen und dem Alltag zu entfliehen. Umso enttäuschter war er, als er über den gemeinsamen Kalender entdeckte, dass Samira trotz ihrer Abmachung Kooperationen während des Urlaubs eingeplant hatte. "Sie ist gerade nicht so greifbar, weil sie sehr viel macht und abdriftet, [...]. Ich wollte, dass sie wirklich abschalten kann. Einfach die Sonne genießen, wir spielen mit den Kids, lachen ausgiebig, unterhalten uns einfach mal, wie früher – dass wir einfach sein können. Das war der Plan", schildert der ehemalige Kampf der Realitystars-Gewinner.

Um Spannungen zu vermeiden, sprach Serkan die Beauty & The Nerd-Bekanntheit direkt auf ihre Terminplanung an. "Schau mal, sei mir nicht böse, [...] Ich kann es nicht gebrauchen, dass du dann keine gute Laune hast und das Ganze nicht genießen kannst. Weil ich mache das wirklich auch für uns, dass du deinen Akku aufladen kannst. Du bist am Limit, wenn nicht sogar schon darüber und du kannst nicht mehr", erklärte er ihr. Der Urlaub sei ganz bewusst für Samira geplant worden – auch, weil Serkan das Gefühl hat, ihr etwas schuldig zu sein. "Ich habe ihn gebucht, weil ich das A*schloch bin und uns alle in eine sche*ß Situation gebracht habe – und das ist ja wohl das Mindeste, dass man ihr ein bisschen die Sonne schenkt, was sie so abgöttisch liebt", betont er.

Bereits vor Beginn der Reise berichtete Serkan seinen Followern, dass es zwischen ihm und Samira zu einem kleinen Konflikt gekommen war, als sie versuchten, alle Vorbereitungen für den Urlaub zu treffen. Mittlerweile scheint dieser aber wieder vergessen – und die einstigen Sommerhaus-Gewinner können ihren Urlaub in vollen Zügen genießen. Auf Instagram gewährte der Ex-Bachelorette-Kandidat kürzlich einen ersten Einblick in die Auszeit. In kurzen Videos zeigte er sich gemeinsam mit Samira und den beiden Töchtern beim Planschen am Pool. Die Familie lachte, spielte und wirkte sichtlich entspannt. "Dieses Lächeln, diese Freude – ich bin happy", schwärmte der 32-Jährige unter seinem Reel.

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025