Einzelkämpferin oder Teamplayerin? Das ist Cecilia Asoro

Cecilia Asoro (29) ist ab dem 26. September bei der neuen Show "The Summit" zu sehen, wo sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Herausforderung stellen, gemeinsam einen Berg zu erklimmen. Ziel der Gruppe ist es, den Gipfel zu erreichen – doch letztendlich wird nur eine einzige Person mit einem Preisgeld von bis zu einer Million Euro belohnt. Im Vorfeld des Formats spricht die Reality-TV-Bekanntheit mit Promiflash über ihre Rolle im Team: Ist sie lieber Einzelkämpferin oder Teamplayerin? "Ich sehe mich tatsächlich sehr als Teamplayerin", verrät sie. Doch für die ehemalige Bachelor-Lady hat das Teamwork einen klaren Zweck.

Cecilia erklärt, dass ihre Art des Teamspielens gründlich durchdacht ist. "Ich nehme immer meine Schwächen, die ich habe, und suche mir dann einen aus, der die passenden Stärken hat und an dem ich mich damit hochziehen kann", offenbart die 29-Jährige. Diese Herangehensweise sieht sie als klaren Vorteil, weshalb sie sich gerne als Teammitglied engagiert. Dennoch macht die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin keinen Hehl daraus, dass ihr Fokus schlussendlich auf dem Einzelsieg liegt. "Am Ende bin ich natürlich eine Einzelplayerin, die natürlich gewinnen möchte", betont sie gegenüber Promiflash.

Cecilia ist keine Unbekannte im Reality-TV-Kosmos. Schon zuvor war sie in verschiedenen Formaten zu sehen und bewies dabei, dass sie weiß, wie man sich behauptet. Ihre Teilnahme bei "The Summit" unterstreicht, wie sehr sie Herausforderungen liebt und sich selbst immer wieder neu beweisen möchte. Bekannt für ihren ehrgeizigen Charakter und ihr starkes Durchhaltevermögen, wird Cecilia mit Sicherheit eine spannende Kandidatin in der Show sein. Fans dürfen gespannt sein, wie sie die Balance zwischen Teamplayerin und Einzelkämpferin meistert.

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, Realitystar

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

Amazon MGM Studios Cecilia Asoso bei "The Summit", 2025