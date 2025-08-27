Neues Format: Das hat Cecilia Asoro an "The Summit" gereizt

Cecilia Asoro (29) wagt sich an ein neues Abenteuer! Die Reality-TV-Darstellerin ist Teil von "The Summit", einem spannenden Format, bei dem Promis einen Berg erklimmen und dabei die Chance auf ein Preisgeld von einer Million Euro haben. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie nun, was sie dazu bewogen hat, an diesem außergewöhnlichen Wettbewerb teilzunehmen. "Ich bin ehrlich, das, was mich am meisten gereizt hat, war die Million. Das war für mich der erste Aspekt, bevor ich überhaupt wusste, worum es geht", offenbart die einstige Beauty & The Nerd-Gewinnerin und ergänzt: "Und dann ging es schon auf ins Abenteuer."

Doch es ist nicht allein das Preisgeld, das Cecilia zur Teilnahme motiviert hat. Sie sieht die Show als außergewöhnliche Gelegenheit, sich Herausforderungen zu stellen, die sie im privaten Umfeld niemals angehen würde. "Das sind alles Abenteuer, die kann ich später meinen Kindern erzählen", schwärmt die 29-Jährige gegenüber Promiflash. Das Format scheint für sie wie geschaffen zu sein, um sich selbst neu zu entdecken und zu beweisen, wie weit sie gehen kann. "Das sind dann immer so Dinge, wo ich selber weiß, die bringen mich über meine Grenzen hinaus", betont die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin und fügt hinzu: "Da war das Format definitiv perfekt für."

Neben Cecilia stellen sich noch elf weitere Promis der besonderen Herausforderung. Wie Prime Video bereits im vergangenen Monat bekannt gab, sind unter anderem die Realitystars Serkan Yavuz (32), Klaudia Giez (28), Emmy Russ (26), Julia Römmelt (31), Matthias Mangiapane (41) und Giulia Siegel (50) mit dabei. Doch auch die Influencer PatroX und Flying Uwe (38) versuchen ihr Glück. Dazu kommen die Schauspieler Felix von Jascheroff (42) und Tanja Tischewitsch (36) sowie Fußballstar Ansgar Brinkmann (56), die ebenfalls den Berg erklimmen und knifflige Aufgaben meistern müssen. Fans brauchen allerdings noch etwas Geduld: Das spannende Format startet am 26. September auf der Streamingplattform.

Amazon MGM Studios Cecilia Asoso bei "The Summit", 2025

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

Amazon MGM Studios Der Cast von "The Summit"

