Geben die Beckhams ihren Sohn Brooklyn jetzt endgültig auf?

Bei den Beckhams spitzt sich das Familiendrama um ihren ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) weiter zu. Zum 23. Geburtstag von Sohn Romeo (23) teilten David (50) und Victoria (51) zahlreiche Fotos auf Instagram – dabei fiel die Abwesenheit des 26-Jährigen sofort ins Auge. Während Victoria sonst liebevolle Worte für ihren Sohn findet und ihn markiert, blieb diesmal jedes Zeichen von Zuneigung aus. Für viele ein Hinweis darauf, dass die Designerin eine Versöhnung mit ihrem Erstgeborenen jetzt womöglich aufgegeben hat. Auch von ihm selbst kam keine öffentliche Gratulation an seinen Bruder – stattdessen postete er Bilder aus den USA, weit entfernt von der Feier in London.

Die Situation zwischen Brooklyn und seiner Familie ist schon länger angespannt – besonders seit seiner Hochzeit mit Milliardärserbin Nicola Peltz (30) im Jahr 2022. Die Distanz wurde jedoch noch deutlicher, als er im Mai weder den runden Geburtstag seines Vaters erwähnte noch den frisch verliehenen Ritterschlag. Ein Insider zeigte sich gegenüber Metro wenig überrascht: "Brooklyn war Ziel öffentlicher Sticheleien von beiden seiner Brüder, und noch vor wenigen Monaten haben sie ihn und Nicola sogar blockiert." Und weiter: "Es ist daher unrealistisch zu erwarten, dass er den ersten Schritt zur Versöhnung macht."

Wie schlecht das Verhältnis der berühmten Familie zu dem Hobby-Koch ist, zeigte sich schon Anfang August bei der Gelübdeerneuerung von Brooklyn und Nicola. Rund 200 Gäste feierten auf dem Anwesen von Nicolas Vater – allerdings ohne einen einzigen Beckham. Eine Quelle verriet daraufhin gegenüber Closer: "Victorias Herz bricht hinter verschlossenen Türen. Brooklyn ist ihr Erstgeborener und sie fürchtet, ihn nie wieder zurückzugewinnen." Während die vierfache Mutter also kürzlich noch eingestand, große Angst zu haben, ihren Sohn zu verlieren, scheint sie nun an einem Punkt angekommen zu sein, an dem sie ihn schweren Herzens ziehen lässt.

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham, September 2019

Instagram/ victoriabeckham Romeo und Victoria Beckham, 2025

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025