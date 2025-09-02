Nach Hochzeit: Leyla Heiter meldet sich erstmals persönlich

Leyla (29) und Mike Heiter (33) haben am vergangenen Samstag ihre absolute Traumhochzeit in Italien gefeiert und schweben derzeit auf Wolke sieben. Zurück in der Heimat meldet sich die frischgebackene Ehefrau erstmals in ihrer Instagram-Story und teilt ihre Freude mit ihren Fans. "Oh mein Gott, wir sind wieder zurück von der absoluten Traumhochzeit. Ich bin einfach nur sowas von glücklich und stolz und so von dieser Magie umschlungen [...]", schwärmt die TV-Bekanntheit und gibt zu, dass sie oft nicht wusste, ob die Feier wirklich real war.

Die Feierlichkeiten in Italien sollen noch pompöser gewesen sein, als Leyla es sich je hätte ausmalen können. Die Influencerin betont, dass die Vielzahl an Eindrücken kaum in Worte zu fassen sei, und berichtet, dass sie diese wundervollen Momente für immer im Herzen tragen wird. In ihrer Story betont Leyla mehrmals die Einzigartigkeit der Erlebnisse und bedankt sich bei allen Beteiligten. Ihre Gäste, die den besonderen Tag mit dem Paar verbrachten, nennt sie die "wundervollsten Menschen, die es gibt".

Dabei war die Eheschließung nur ein weiterer Schritt in Mike und Leylas Zukunftsplanung. Nun steht die Gründung einer eigenen Familie ganz oben auf der Wunschliste der Realitystars. Bereits vor der Hochzeit hatte Mike kein Geheimnis aus seinen Babyplänen gemacht und angekündigt, dass er in der Hochzeitsnacht ein Kind zeugen wolle. "Ich habe ja was angekündigt und wenn ich was ankündige, ziehe ich das auch durch. Das haben wir auch gemacht", verriet der TV-Star im Gespräch mit Bild. Ob die Influencerin tatsächlich schon bald schwanger wird, bleibt abzuwarten.

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / sinanmovez Mike und Leyla Heiter in Kleid Nummer drei