Trotz Adoptionsstreit: Denise Richards mit Tochter unterwegs

Denise Richards (54) wurde erstmals seit den hitzigen Vorwürfen ihres Noch-Ehemanns Aaron Phypers wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Gemeinsam mit ihrer 14-jährigen Tochter Eloise erledigte die Schauspielerin Einkäufe im Erewhon Market in Los Angeles. Denise trug ein lila T-Shirt, Jeans und eine Trucker-Kappe, während Eloise in einem schwarzen Kleid bezauberte und einen Smoothie in der Hand hielt. Für die Schauspielerin war die Situation sicherlich angespannt, da Aaron Phypers kürzlich behauptet hatte, die Adoption von Eloise sei nie offiziell vollzogen worden – obwohl er seit Jahren die Vaterrolle übernommen habe.

Aaron Phypers erklärte laut DailyMail in Unterlagen, dass Denise die Adoptionspapiere nicht korrekt eingereicht habe, obwohl er diese bereits vor Jahren unterschrieben hatte. Seine emotionalen Worte "Sie ist meine Tochter durch die Bindung der letzten neun Jahre" – machten deutlich, wie viel ihm an Eloise liegt. Denise adoptierte Eloise bereits 2011 und zieht sie gemeinsam mit ihren beiden älteren Töchtern groß, die aus ihrer früheren Ehe mit Charlie Sheen (59) stammen. Die Vorwürfe gegen den Reality-TV-Star sind nur ein weiterer Aspekt der laufenden Scheidung, die nach sechs Jahren Ehe im Juli begann und von schwerwiegenden Anschuldigungen wie Missbrauch und Streitigkeiten um Haustiere überschattet wird.

Die Trennung von Aaron scheint für Denise besonders belastend zu sein. In einem emotionalen Instagram-Video sprach sie kürzlich über diesen "sehr schwierigen Sommer" und die komplexen Umstände. "Es ist schwer, durch eine Scheidung zu gehen ... das ist nicht meine erste", sagte sie offen und deutete an, dass sie die Situation zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher erklären werde. Trotz der Turbulenzen bemüht sich Denise offenbar, weiterhin für ihre Tochter Eloise da zu sein. Auf Instagram teilte sie in der Vergangenheit immer wieder herzerwärmende Einblicke, etwa wie Aaron seiner Tochter die Haare flechtete. Ob und wie sich das Familiendrama lösen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Getty Images Aaron Phypers, Eloise Richards und Denise Richards, 2023

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, August 2024