In Sorge um Damian: Sylvie Meis verfolgt ihren Sohn per App

Sylvie Meis (47) macht derzeit einen Spagat zwischen Sorge und Kontrolle: Die Moderatorin gibt offen zu, dass sie sich um ihren Sohn Damian sorgt, der in Amsterdam lebt. "Natürlich wird er nicht jeden Abend brav um 9:30 Uhr, also wenn er trainiert, ins Bett gehen", erklärt sie im Gespräch mit Frauke Ludowig (61) bei Exklusiv. Am Wochenende genießt Damian die Freiheit, mit Freunden auszugehen – sehr zur Sorge seiner berühmten Mutter. Sylvie verfolgt seinen Aufenthaltsort mithilfe von Apps, die ihr auch dann Bescheid geben, wenn Damian für Besuche oder Spiele verreist. "Ich finde es super, aber ich versuche, nicht drauf zu gucken", so die blonde TV-Persönlichkeit.

Diese neue digitale Kontrolle hat Sylvie eingeführt, seit Damian sich vorgenommen hat, die Fußballkarriere seines Vaters Rafael van der Vaart (42) nachzueifern. Rafael, mit dem Sylvie zehn Jahre verheiratet war, lebt auch in den Niederlanden, wo Damian für Ajax Amsterdam spielt. Trotz der Scheidung von Rafael vor über zehn Jahren bleibt das Thema Fußball ein verbindendes Element zwischen Mutter und Sohn. Auch in Liebesangelegenheiten hat sich bei Sylvie einiges geändert: Seit einem Jahr ist sie in einer Beziehung mit Patrick Gruhn und genießt es, dass sie ihr Privatleben nicht öffentlich kommentieren muss. "Das ist für mich meine neue, gefundene Freiheit", beschreibt sie das Konzept, nichts zu verstecken, aber auch nichts zu bestätigen.

Die innige Beziehung zu Damian wird immer wieder sichtbar, etwa als sie kürzlich einen Mutter-Sohn-Urlaub auf Ibiza verbrachten. Dabei schwärmte Sylvie von der besonderen Zeit, die sie mit ihrem Sohn erlebte. Sie hat es geschafft, eine harmonische Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatleben zu finden. Bei all dem Trubel um Karrieren und Beziehungen scheint der Rückhalt ihrer Familie, insbesondere Damian, eine zentrale Rolle in Sylvies Leben zu spielen. Sie verkörpert die moderne Mutter, die trotz der Herausforderungen von Distanz und digitaler Vernetzung eine tiefe Verbindung zu ihrem Kind pflegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Damian van der Vaart

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis mit Sohn Damian van der Vaart, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Juni 2025