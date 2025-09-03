Insider behauptet: Bruce Willis erkennt Gesichter nicht mehr

Die schwere Erkrankung von Bruce Willis (70) schreitet in beunruhigendem Tempo voran, wie ein Insider nun enthüllt hat. Der beliebte Schauspieler, dessen Ruhm durch seine Rollen als Actionheld in Filmklassikern wie "Stirb langsam" unvergessen bleibt, erhielt im Februar 2023 die Diagnose frontotemporale Demenz. Nahestehende berichteten, dass Bruce nicht mehr in der Lage sei, alle Gesichter in seinem Umfeld zu erkennen. "Mit ihm geht es schnell bergab", äußerte ein Insider gegenüber der Daily Mail.

Angesichts der fortschreitenden Erkrankung ist die Betreuung des einstigen Hollywood-Stars zu einer immensen Herausforderung geworden. Kürzlich wurde bekannt, dass Bruce mittlerweile in einem Pflegeheim lebt. Seine Ehefrau Emma Heming-Willis (47) hat sich nach Bekanntwerden dieser Entscheidung gegen Kritik gewehrt. Sie betonte, dass Menschen, die nicht persönlich mit Pflegeerfahrungen vertraut sind, kein Verständnis für die komplexen und schwierigen Entscheidungen haben, die ihre Familie treffen musste. Bruce' Umzug in ein Pflegeheim war geprägt von dem Wunsch, die bestmögliche Betreuung für ihn zu gewährleisten, während gleichzeitig das Wohl ihrer Töchter berücksichtigt wurde.

Trotz der neuen Herausforderungen soll sich Bruce nach wie vor an den Augenblicken mit seiner Familie erfreuen. "Er strahlt, wenn er seine Kinder sieht", berichtete der Insider weiter. Wie stark der Zusammenhalt seiner Familie ist, zeigen immer wieder die starken Frauen an seiner Seite. Nicht nur Bruces Frau Emma kümmert sich hingebungsvoll, auch seine Ex Demi Moore (62) oder seine Tochter Rumer Willis (37) stehen dem 70-Jährigen zur Seite.

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis im Dezember 2024

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming, Ehepartner

