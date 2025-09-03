Bruce Willis zieht um: Frau Emma Heming erklärt Entschluss

Emma Heming Willis (47) hat in einem Podcast über die schwierigen Entscheidungen gesprochen, die sie aufgrund der frontotemporalen Demenz-Erkrankung ihres Mannes Bruce Willis (70) treffen musste. Die Schauspielerin und Mutter von zwei Töchtern erzählte am Dienstag laut Us Weekly, dass Bruce jetzt in einem zweiten Zuhause lebt, das speziell auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. "Diese Krankheit erfordert ein Team, und ich glaube, dass so viele Menschen dies alleine bewältigen müssen", erklärte Emma. Sie sei froh, dass er nun auch von einem Team aus Pflegerinnen und Pflegern unterstützt wird. "Man muss sich fragen, ob es für jemanden sicher ist, in diesem Haus zu leben. Ist es sicher für mich und ist es sicher für unsere Kinder?", erklärte sie ihre Überlegungen. Es sei eine sehr persönliche Entscheidung, aber letztendlich gehe es um den Schutz und die Sicherheit ihrer Familie.

Der Umzug von Bruce in ein anderes Haus war für Emma eine der bisher schwersten Entscheidungen, wie sie im Gespräch erklärte. "Man muss sicherstellen, dass das Zuhause für alle sicher ist", sagte sie. Die Umstellung soll nicht nur auf Bruce’ Bedürfnisse eingehen, sondern vor allem den Kindern Mabel (13) und Evelyn (11) ein normales und sicheres Zuhause bieten: "Ich wusste vor allem, dass Bruce das für unsere Töchter wollen würde. Er würde wollen, dass sie in einem Zuhause leben, das besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, nicht auf seine." Diane Sawyer (79), die die Familie gut kennt, hat Bruce in seinem Haus besucht und beschrieb ihren Besuch als eine Reise in die Vergangenheit mit vielen gemeinsamen Erinnerungen: "Als wir hinaufgingen, wirkte er glücklich und, wie Emma sagte, gesund", schwärmte sie.

Emma hat sich auch mit der Kritik auseinandergesetzt, die sie wegen ihrer Entscheidung erhielt. Sie erklärte, dass Offenheit über den Umgang mit Demenz-Verläufen sowohl Einsicht als auch Unterstützung von anderen pflegenden Angehörigen bringen kann. "Mir war klar, dass wir durch die Veröffentlichung einiger unserer privaten Informationen zwei Lager sehen würden", resümierte sie online. "Es würde Menschen mit einer Meinung gegen Menschen mit tatsächlicher Erfahrung stehen." Emma schrieb daher in einem Instagram-Post, dass es wichtig sei, dass Pflegekräfte, die im Alltag mit den Herausforderungen konfrontiert sind, miteinander verbunden bleiben und verstanden werden: "Allzu oft werden Pflegekräfte schnell und unfair von denen beurteilt, die diesen Weg nicht gegangen sind oder nicht an vorderster Front dabei waren." Sie machte deutlich, dass die Entscheidungsfindung in solchen Situationen nicht einfach ist und Verständnis und Mitgefühl entscheidend sind.

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015

Getty Images Diane Sawyer bei einer Filmvorführung von "The Wife" in NYC im Juli 2018

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel