Sonnyboy Tim Kühnel: Die Promihof-Girls sind offen für mehr

Tim Kühnel sorgt aktuell bei "Der Promihof" für Herzklopfen: Der Reality-TV-Star kommt bei den Girls bestens an. Besonders Emma Fernlund (24) und Ina Kina schwärmen offen von ihm. Emma zeigte sich überrascht: "Eigentlich ist Tim nicht so mein Beuteschema, aber ich finde ihn überraschenderweise echt gut. Also sexuell attraktiv." Auch Ina bewertete ihren ersten Eindruck von Tim positiv: "Ich lasse es mal auf mich zukommen." Beide Frauen sind nicht abgeneigt, sich näher auf Tim einzulassen. Das Interesse beruht sogar auf Gegenseitigkeit – auch Tim zeigt sich begeistert von den beiden blonden Damen.

Während Emma sich nach der Trennung von Umut Tekin (28) auf ihren "Hot-Girl-Summer" konzentriert, ist sie offen für einen Flirt mit dem Sonnyboy. "Wenn da jemand Single ist, der mir gefällt, kann man ja schauen, wohin das führt", erklärte sie. Tim, der auf dem Hof offenbar der einzige Singlemann ist, nahm das Ganze mit seinem gewohnten Charme: "Ich sage mal so: Ina, sehr hübsch. Von Emma war ich auch positiv überrascht. Ich glaube, Ina und Emma sind beide ganz locker drauf." Zudem macht er keinen Hehl daraus, dass ihm die Aufmerksamkeit schmeichelt: "Ich kümmere mich um die Damen, damit habe ich gar kein Problem."

Während noch nicht bekannt ist, wie "Der Promihof" in Sachen Romanzen ausgeht, sorgen Tim und Emma seit einigen Wochen fernab des Formats für Spekulationen. Ende August zeigten sich die zwei in einem Clip von Blitzlichtgewitter auffällig vertraut. In dem Video legte der frühere Good Luck Guys-Teilnehmer seine Arme liebevoll um Emma. Auf eine mögliche Romanze angesprochen, entgegnete sie lediglich: "Das beantworte ich nicht."

Der Promihof – ab 15. Oktober immer mittwochs auf RTLZWEI, sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI Tim Kühnel bei "Der Promihof"

RTLZWEI Ina Kina bei "Der Promihof"

RTLZWEI Emma Fernlund bei "Der Promihof"