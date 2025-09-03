Samira Cilingir hat die Scheidung wohl gar nicht eingereicht

Das bekannte Reality-TV-Paar Samira und Yasin Cilingir (34) sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff. Während Yasin gerade eben erst öffentlich verkündete, dass sich die beiden scheiden lassen, stellt Samira ihre Sicht der Dinge via Instagram klar: Die TV-Bekanntheit hat die Scheidungspapiere nie eingereicht. In einem Statement zeigt sich Samira verständnislos über Yasins Aussagen. "Mir wurden die Videos zugeschickt und ich bin ein bisschen geschockt", erklärt sie. Offenbar gab es im März einen heftigen Streit, in dessen Eifer Samira die Scheidungspapiere anforderte, sie jedoch nicht unterzeichnete.

Laut Samira war der Streit im März so gravierend, dass sie damals gegenüber Yasin sagte, dass es so nicht weitergehen könne. Sie habe ihm mitgeteilt, dass die Scheidungspapiere bei ihr zu Hause seien, jedoch sei das als Druckmittel gedacht gewesen, um Veränderungen zu bewirken, und nicht, um tatsächlich die Scheidung einzuleiten. "Wenn es für ihn so ist, dann werde ich die wohl unterschreiben", fügte die Influencerin hinzu. Diese Erklärung wirft natürlich Fragen darüber auf, wie die zukünftigen Schritte des Paares aussehen könnten und ob wirklich ein Neuanfang denkbar wäre.

Samira und Yasin erlangten durch ihre Teilnahme an der Reality-Show Love Island Bekanntheit, in der sie sich 2019 als Paar fanden. Trotz der Gerüchte um ihre Trennung und den laufenden Scheidungsprozess leben sie weiterhin unter einem Dach. Samira betonte jedoch, dass sie das Thema eigentlich nicht öffentlich diskutieren wollte. Yasin äußerte kürzlich in einem Podcast, dass die beiden trotz der Trennung immer noch zusammenleben und die Scheidung bereits in vollem Gange sei. Fans des Paares fragen sich nun, wie die Geschichte des Reality-Duos weitergeht und ob die beiden eine Chance auf Versöhnung sehen.

Instagram / samira.bne/ Samira Cilingir, TV-Bekanntheit

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir und sein Sohn Malik