Bestätigt: Samira und Yasin Cilingir lassen sich scheiden

Samira Cilingir und ihr Ehemann Yasin Cilingir (34) haben beschlossen, ihre Ehe nach fünf Jahren zu beenden. Das bestätigte Yasin kürzlich im "Blitzlichtgewitter"-Podcast. Trotz der Tatsache, dass sie immer noch im selben Haus leben, befinden sich die beiden bereits seit einigen Monaten mitten im Scheidungsprozess. "Wir wohnen noch zusammen, aber seit fünf Monaten läuft die Scheidung", gab der ehemalige Love Island-Kandidat zu.

Yasin erläuterte, dass die gemeinsame Entscheidung für die Trennung möglicherweise das Beste für beide sei, auch wenn es für die Kinder des Paares alles andere als einfach sei. Er fügte jedoch hinzu, dass sich die Kommunikation zwischen den beiden seitdem deutlich verbessert habe. Trotz seiner gescheiterten Ehe hat Yasin den Humor noch nicht verloren: Mit einem Augenzwinkern warf er die Idee in den Raum, sich eine Wohnung mit dem ebenfalls kürzlich getrennten Pietro Lombardi (33) zu teilen.

Dass es in der Beziehung der beiden schon länger kriselte, ist kein Geheimnis. Schon vor sechs Monaten hatte Samira in einer Instagram-Story das Hauptproblem in ihrer Ehe offenbart: "Er hat ein ganz, ganz anderes Eheleben, als ich es habe. Also, wir stellen es uns anders vor. Obwohl man damals mal darüber gesprochen hat, [...] jetzt, wo es wirklich da ist, gehen wir einfach zwei verschiedene Wege." Besonders Yasins Bedürfnis nach mehr Freiraum war immer wieder ein Konfliktthema zwischen dem Paar. "Das ist das, wo wir aneinandergeraten", gestand die Influencerin damals.

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, 2024