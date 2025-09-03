So bescheiden lebt die Tochter von Elon Musk

Vivian Wilson, die 21-jährige Tochter von Elon Musk (54), führt trotz ihres berühmten und wohlhabenden Vaters ein vergleichsweise bescheidenes Leben. In einem Interview mit The Cut erzählte sie, dass sie mit drei Mitbewohnern zusammenwohnt, weil das günstiger sei. Obwohl ihr Vater zu den reichsten Männern der Welt zählt, verspürt Vivian kein Bedürfnis, in seinem Reichtum zu baden. Sie möchte nicht übermäßig wohlhabend sein und betont zudem, dass ihr kein großes Erbe zur Verfügung steht. "College ist teuer", räumt sie ein, doch sie plant dennoch, ihr Studium der Fremdsprachen in diesem Jahr fortzusetzen.

Vivian legt Wert darauf, finanziell unabhängig von ihrem Vater zu sein, und möchte auch nicht auf das Vermögen ihrer Mutter Justine Wilson zurückgreifen, obwohl sie weiß, dass diese wohlhabend ist. Sie betont, dass ihr aktuelles Leben – mit Freunden, einem Dach über dem Kopf und etwas Geld zum Ausgeben – völlig ausreicht. Im Vergleich zu vielen anderen jungen Menschen in Los Angeles fühle sie sich sogar glücklicher und privilegierter. Damit steht sie in starkem Kontrast zu den verbreiteten Annahmen, sie habe Zugang zu großen finanziellen Mitteln.

Die Beziehung zu ihrem berühmten Vater wirkt kompliziert, da Vivian offen über den brüchigen Kontakt zu ihm spricht. Als eines von Elons 14 Kindern aus vier verschiedenen Beziehungen hat sie bereits mehrfach erwähnt, dass sie angesichts der ständigen Erweiterung der Familie gar nicht genau weiß, wie viele Geschwister sie eigentlich hat. Ihre gemeinsame Familiengeschichte mit Elon begann 2002 mit der Geburt ihres Bruders Nevada Alexander, der jedoch im Säuglingsalter verstarb. Mit ihrem Zwillingsbruder Griffin sowie den Drillingen Kai, Saxon und Damian blickt Vivian auf eine facettenreiche Familiengeschichte zurück.

Getty Images Elon Musk, Tesla-Boss

Instagram / vivllainous Vivian Jenna Wilson, Tochter von Elon Musk

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X, April 2025