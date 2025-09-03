"Unsinn": Lilly Becker widerspricht Trennungsgerüchten

Lilly Becker (49) hat in einem Interview mit Gala die Trennungsgerüchte um sie und ihren Partner, den Sport-Manager Thorsten Weck, vehement zurückgewiesen. "Unsinn!", erklärte das Model deutlich und betonte, dass die beiden nach wie vor ein Paar sind. Dennoch räumte sie ein, dass auch ihre Beziehung nicht immer ohne Herausforderungen ist: "Wir müssen, wie alle Paare auch, an uns arbeiten." Trotz mancher Höhen und Tiefen ist das Paar nun schon drei Jahre zusammen. Kürzlich zog die 49-Jährige mit ihrem Sohn Amadeus aus London in die Nähe von Düsseldorf, wo auch Thorsten lebt.

Obwohl Lilly und Thorsten beide in Düsseldorf wohnen, haben sie sich bewusst für getrennte Wohnungen entschieden. Damit zeigen sie: Freiraum ist ihnen wichtig – ohne dabei ihre Liebe aus den Augen zu verlieren! Gemeinsam mit Lillys 15-jährigem Sohn Amadeus starteten sie den Neubeginn in der Rheinmetropole. Und auch wenn Lilly und Thorsten nicht unter einem Dach leben, genießen sie die Nähe zueinander in vollen Zügen. Beide geben alles, um ihre Beziehung im Alltag stark zu halten!

Die Liebe von Lilly Becker und Thorsten Weck sorgte in letzter Zeit für viel Gesprächsstoff. Zwar kursierten zuletzt immer wieder Trennungsgerüchte, doch davon lassen sich die beiden offenbar nicht beirren. Stattdessen zeigen sie, dass sie trotz mancher Herausforderungen fest zueinanderstehen. Mit der bevorstehenden Oktoberfest-Saison haben Lilly und Thorsten zudem die perfekte Gelegenheit, gemeinsam aufzutreten und ihrer Beziehung eine Extraportion Spaß und Leichtigkeit zu gönnen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Fußballagent Thorsten Weck und Model Lilly Becker

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Becker im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck, 2024