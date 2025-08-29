Comeback? Lilly Becker und Thorsten sollen getrennt sein

Lilly Becker (49) und der Unternehmer Thorsten Weck sollen sich nach drei gemeinsamen Jahren getrennt haben. Das Liebes-Aus liegt laut Bild etwa fünf Wochen zurück, doch es scheint, als könnten sich die beiden nicht so recht voneinander lösen. Trotz der Trennung treffen sie sich weiterhin regelmäßig – erste Pläne für einen gemeinsamen Besuch auf dem Oktoberfest in München stehen bereits fest. Lilly lebt mit ihrem Sohn Amadeus (15) in Düsseldorf, ebenso wie Thorsten. Noch ist unklar, ob aus ihrem Kontakt wieder mehr wird oder ob ihre Freundschaft solche gemeinsamen Unternehmungen trägt.

Neben ihrem Liebesleben sorgt jedoch vor allem ihr Gerichtsstreit mit Ex-Partner Pierre Uebelhack für Aufsehen. Lilly wurde im April dieses Jahres verurteilt, an den TV-Produzenten 218.000 Euro zurückzuzahlen, die er als Darlehen gefordert hatte. Die amtierende Dschungelkönigin bestreitet jedoch, jemals solche Verträge unterschrieben zu haben, und geht nun in Berufung. Ihrem Anwalt zufolge könnten ihre Unterschriften auf den Dokumenten sogar gefälscht sein. Eine IT-forensische Analyse wurde vorgelegt, die diese Behauptung untermauern soll. Das Oberlandesgericht München prüft aktuell die vorgelegten Beweise.

Abseits von Trubel und Gerichtsverfahren konzentriert sich Lilly auf ihr Leben in Düsseldorf, wo sie und ihr Sohn seit Kurzem in einem gemieteten Haus wohnen. Amadeus wird dort eine internationale Schule besuchen. Ihre Beziehungsgeschichte mit Thorsten, die mit glamourösen Auftritten begann, bleibt weiter ein Gesprächsthema, vor allem da die beiden offenbar nicht voneinander loskommen. Bereits bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Oktober 2022 zeigten sich Lilly und Thorsten verliebt bei einer Charity-Veranstaltung in Marbella.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck, 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Fußballagent Thorsten Weck und Model Lilly Becker

Anzeige Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker mit Sohn Amadeus Benedict Edley Luis Becker, März 2025