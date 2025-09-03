Wegen Ariel: Viki verhängt Kevin bei AYTO "Kontaktverbot"

In der neuesten Episode von Are You The One – Reality Stars in Love brodelt es gewaltig. Zwei Kandidatinnen, Viki und Ariel, haben ein Auge auf denselben Mann geworfen: den charmanten Kevin Njie (29). Ariel lässt nichts unversucht und flirtet, was das Zeug hält, um Kevin von sich zu überzeugen. Doch die intensive Flirtoffensive missfällt Viki, die ebenfalls Interesse an Kevin hat. In einem ernsten Vier-Augen-Gespräch zieht sie schließlich die Reißleine und verhängt ein Kontaktverbot zwischen Kevin und Ariel. Kevin, beeindruckt von Vikis Entschlossenheit, stimmt zunächst zögerlich zu und erklärt Ariel unter vier Augen die neue Regel: "Ich habe Kontaktverbot mit dir, ich darf eigentlich nicht mit dir reden."

Die Schweizerin reagiert fassungslos und enttäuscht über die plötzliche Wendung. "Was redest du? Und das lässt du zu?", schimpft sie sichtlich verärgert. Ariel macht klar, dass sie Kevin mehr Standhaftigkeit zugetraut hätte: "Du bist jetzt ein Hund. What the Fuck." Kevin versucht indes, sein Verhalten zu erklären und äußert im Interview: "Unsere Unterhaltungen belaufen sich 90 Prozent auf Flirt, deswegen finde ich es vollkommen okay, wenn ich mit Ariel erstmal einen Cut mache."

Kein Wunder, dass die Emotionen hochkochen. Bereits in einer der vorherigen Folgen der Reality-Show war es zwischen Kevin und Ariel zu heißen Szenen gekommen. Die beiden waren sich im berüchtigten Boom Boom Room nähergekommen und vergnügten sich sichtlich leidenschaftlich unter der Dusche. Nach dem heißen Badespaß schwärmte Kevin von der Ex von Giuliano Hediger: "Ariel ist schon hot, sie hat Feuer."

RTL, RTL, Instagram Collage: Ariel, Kevin Njie und Viki

Instagram / ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit

RTL / Frank Beer Kevin Njie, Realitystar