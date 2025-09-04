Anna-Maria Ferchichis Umzug beginnt mit Nachbarschaftsstreit

Anna-Maria Ferchichi (43) und ihre Familie stecken gerade mitten im Umzugsstress. Als wäre dabei nicht schon genug Chaos vorprogrammiert, sorgt nun auch noch die neue Nachbarin für Unruhe. Wie Anna-Maria in ihrer Instagram-Story berichtet, behauptet die Dame nämlich, die Arbeiter der Familie hätten ihre Essensreste in ihrer Mülltonne entsorgt. "Wollt ihr mal etwas ganz Krasses hören? Die Nachbarin im neuen Haus hat überall Zettel hingeklebt, sowas muss man sich mal vorstellen", echauffiert sich die achtfache Mama. Anna-Maria und Bushido (46) stehen hinter ihrem Team, das die Anschuldigungen von sich weist – weshalb der Rapper das direkte Gespräch mit der Nachbarin sucht.

Die 43-Jährige berichtet davon, wie unangenehm es ist, gleich zu Beginn mit einem Nachbarschaftsstreit konfrontiert zu sein. Sie beschreibt die Nachbarin als "Drachen" und betont, dass sie und Bushido keine Lust auf Stress haben. Dennoch konnte sich Anna-Maria eine scherzhafte Bemerkung nicht verkneifen: "Die kann sich auf was gefasst machen! Ich glaube, da legt sie sich mit den Falschen an." Allzu lange wird die Familie aber nicht neben der unerfreulichen Nachbarin leben: Das Haus, in das sie gerade ziehen, fungiert nur als Zwischenlösung, bevor ihr neu gekauftes Zuhause fertig gebaut ist.

Das selbstgebaute Traumhaus in Dubai ist aber nur einer von zwei Immobilienwünschen, die sich das Paar im Moment erfüllt. Auch an ihrem Lieblingsurlaubsort, Thailand, kaufen sie sich ein eigenes Haus. Den vergangenen Sommer verbrachten sie auf der Insel Koh Samui – und nutzten die Zeit, um ein passendes Objekt zu finden. "Wir haben uns entschieden, hier auf Koh Samui ein Ferienhaus zu kaufen. Es erdet total und ich merke, dass all die unnötigen Dinge, die man in Dubai so braucht, hier überhaupt keine Rolle spielen", kam Anna-Maria ins Schwärmen, als sie ihren Fans auf Instagram von den Plänen berichtete.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025