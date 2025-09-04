"Bridgerton" Staffel 5: Wird Eloise die neue Hauptfigur?

Die beliebte Netflix-Serie Bridgerton versetzt ihre Fans erneut in Aufregung, denn es gibt Spekulationen über die mögliche Hauptfigur der fünften Staffel. Im Zentrum der Diskussion steht Eloise Bridgerton, bekannt für ihre eigenwillige und rebellische Natur. Anstoß zu den Gerüchten gab ein Instagram-Post der Buchautorin Julia Quinn, in dem sie Fotos mit Claudia Jessie, der Schauspielerin von Eloise, teilte. Beigefügte Hashtags und subtile Andeutungen haben die Spekulationen befeuert, aber eine offizielle Bestätigung bleibt bisher aus.

In der Buchvorlage, auf der die Serie basiert, ist Eloise eine zentrale Figur, doch die Produzenten der Serie haben bereits gezeigt, dass sie sich nicht strikt an die Reihenfolge der Romane halten. So wurde in der Vergangenheit die Geschichte eines anderen Bridgerton-Bruders, Benedict, übersprungen, und stattdessen stand das Duo Colin und Penelope im Fokus. Bevor Eloise jedoch in den Mittelpunkt rücken könnte, dürfen die Fans sich zunächst auf die vierte Staffel freuen, in der mit Katie Leung, bekannt aus Harry Potter, ein neues Gesicht erwartet wird. Obgleich noch keine Entscheidungen offiziell bekannt gegeben wurden, steigt die Vorfreude darauf, welche Wendungen die Geschichte nehmen wird.

Die Wünsche und Erwartungen der Fangemeinde sind geteilt: Viele fiebern der Möglichkeit entgegen, dass Eloise endlich im Rampenlicht steht, während andere auf einen anderen Bridgerton hoffen. Klar ist jedoch, dass Eloises Streben nach Unabhängigkeit und ihr Kampf gegen gesellschaftliche Normen Stoff für eine faszinierende Staffel bieten könnten. Netflix hat die Serie bereits um mindestens zwei weitere Staffeln verlängert, und die Produzenten versichern, dass jeder der acht Bridgerton-Geschwister seine eigene Geschichte bekommen wird. Trotz zahlreicher Vorhersagen bleibt es ein gut gehütetes Geheimnis, welche Geschwister als Nächstes im Fokus stehen, was die Vorfreude auf die kommenden Staffeln nur noch erhöht.

Eloise Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Autorin Julia Quinn

Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

