Dennis verrät: Tara Tabitha schmeißt den Haushalt alleine

Im RTL-Plus-Podcast "Das Sommerhaus der Stars - Der Podcast" gewährten Dennis Lodi und Tara Tabitha (32) Einblicke in ihre Beziehung. In der Folge werden die beiden Realitystars gefragt, wie sie ihren gemeinsamen Alltag bewältigen. Dennis nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und gesteht: "Tara übernimmt 80 bis 90 Prozent im Haushalt. Also Küche mit Kochen, Waschen, Bügeln [...]." Ein Problem für seine Liebste? Scheinbar nicht. "Also wir sind da schon altmodisch. Traditionell", ergänzt Tara.

Tara betont, dass sie gerne den Großteil der Aufgaben im Haus übernimmt, obwohl es Zeiten gibt, in denen externe Hilfe hinzugezogen wird. Dennis, auf der anderen Seite, amüsiert die Zuhörer, indem er zugibt, dass sein Anteil an den Haushaltsarbeiten verschwindend gering sei, was Tara dazu veranlasst, ihn aufzufordern, zumindest aufzuräumen. Diese Art von Austausch im Podcast lässt tief blicken und zeigt die unbeschwerte Seite ihrer Partnerschaft, die sowohl charmant als auch realistisch erscheint.

Ob ihre Art des Zusammenlebens auch in einer ungewöhnlichen WG-Konstellation funktioniert, wird sich bald zeigen. Die beiden TV-Bekanntheiten werden gemeinsam in der neuen Staffel von Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein. Auch ihre Liebe begann vor der Kamera: Die Österreicherin und Dennis lernten sich bei Kampf der Realitystars kennen. Schon in der Sala verliebten sie sich ineinander – ihre Beziehung wurde im April dieses Jahres öffentlich.

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

