Im Urlaub: Serkan Yavuz schwärmt von seiner Tochter Nova

Serkan Yavuz (32) verbringt aktuell mit seiner Ex-Partnerin Samira (31) und ihren gemeinsamen Kindern einen farbenfrohen Urlaub. Nach der Anreise war die Begeisterung über den Urlaub besonders bei der ältesten Tochter Nova deutlich spürbar. In der neuesten Folge seines Podcasts "unREAL" teilt der Reality-TV-Star diese emotionalen Momente mit seinen Fans. "Ich habe vorhin so viel Spaß mit Nova gehabt. Sie ist so Zucker. Leute, mir geht mein Herz auf, wenn ich meine Tochter sehe", erzählt Serkan voller Freude. Besonders bewegend ist für ihn, wenn Nova ihn morgens aufgeregt weckt, um mit ihm planschen zu gehen.

Nova, die den Urlaub nun bewusster erlebt als in der Vergangenheit, zeigt eine bemerkenswerte Aufregung und Freude, die ihren Vater sichtlich berühren. "Jetzt, wo sie es so richtig wahrnimmt, ist es doch noch mal etwas ganz anderes als damals", schwärmt Serkan in seinem Podcast weiter. Auch die jüngere Tochter Valea hat offensichtlich großen Spaß im Wasser, allerdings sind Novas Reaktionen für Serkan eine Welt für sich. Die steigende Intensität ihrer Erlebnisse ist für den Reality-Star ein einmaliges Gefühl.

Serkan ist nicht nur durch seine TV-Auftritte, sondern auch als Familienmensch bekannt. Die Zeit mit seinen Töchtern und die Ablenkungen im Urlaub bieten ihm die Möglichkeit, vom hektischen Alltag abzuschalten und wertvolle Erinnerungen zu sammeln. Nova und Valea sind zentrale Bestandteile seines Lebens und geben ihm einen tiefen Einblick in die Freuden und Herausforderungen der Elternschaft. Serkan, der für seine authentische Art bekannt ist, teilt diese besonderen Momente auch gerne mit seinen Followern und bietet dabei Einblicke in sein persönliches Leben.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und seine Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seinen Töchtern Nova und Valea