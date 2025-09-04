Niki Laudas (†70) Sohn blickt auf sein bewegtes Leben zurück

Niki Lauda (†70) verstarb 2019 an den Folgen einer Lungentransplantation. Lukas Lauda, der älteste Sohn der Rennsportlegende, teilt nun in einem bewegenden Interview mit Corriere della Sera Erinnerungen an seinen Vater. Überraschenderweise habe er die ersten Jahre seines Lebens gar nicht gewusst, dass sein Papa ein Star war. "Das erste Mal, dass mir klar wurde, dass er berühmt ist, war auf Ibiza. Wir saßen in einer Bar und Leute wollten Autogramme von ihm", erinnert sich der Hobby-Motorsportler. Zu Hause habe sich der dreifache Weltmeister immer auf seine Familie fokussiert.

Lukas berichtet in dem Interview auch von den Werten, die ihm sein Vater mit auf den Weg gegeben habe. "Er brachte mir bei, demü­tig zu sein, nicht anzu­ge­ben, nie­mals über Geld zu spre­chen, höf­lich zu sein und mich nicht zu ernst zu neh­men. Er hielt sich nie für zu wich­tig", berichtet der 46-Jährige und ergänzt: "Er war für mich nicht nur ein Vater. Er war wie ein großer Bru­der und dann wie ein bester Freund."

Neben Lukas hat Niki noch vier weitere Kinder. Sein ältester Sohn und dessen jüngerer Bruder Mathias stammen aus seiner Ehe mit Marlene Knaus. Dazu bekam er mit seiner zweiten Frau Birgit Wetzinger die Zwillinge Max und Mia. Obendrein hat der Österreicher einen unehelichen Sohn namens Christoph. Wie eng die Familie des Unternehmers zusammenhält, wurde auch nach seinem Unfall deutlich. Aufgrund von Komplikationen brauchte er zwei Nierentransplantationen – die Organe spendeten sein Bruder Florian und seine zweite Frau Birgit.

Getty Images Niki Lauda

GEORGE Niki Lauda mit seinen Söhnen Mathias und Lukas

Getty Images Birgit Lauda bei der Beerdigung ihres Mannes Niki Lauda, Mai 2019