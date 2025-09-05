Deshalb wohnt Lilly Becker nicht mit ihrem Freund zusammen

Lilly Becker (49) hat sich entschieden, nach ihrem Umzug von London nach Düsseldorf nicht mit ihrem Freund Thorsten Weck zusammenzuziehen. Im Interview mit Bunte erklärte das Model, dass ihr Fokus derzeit ganz auf der Zukunft ihres Sohnes Amadeus liegt. "Mein Zuhause muss friedlich sein", betonte Lilly und machte deutlich, dass sie die Zeit mit ihrem Sohn in ihrem neuen Zuhause genießen möchte. Thorsten, der in Düsseldorf wohnt und eine eigene Firma für Sportmanagement leitet, unterstützt ihre Entscheidung und freut sich über ihre Nähe.

Der Entschluss, getrennt zu wohnen, hat keine negativen Auswirkungen auf die Beziehung der beiden. "Unsere Beziehung ist gut, wie sie ist", sagte Lilly und fügte hinzu, dass es keinen Druck gebe, gemeinsam in eine Wohnung zu ziehen. Der Umzug von London nach Düsseldorf war vor allem aus finanziellen Gründen notwendig, da das Leben in der britischen Metropole für Lilly unerschwinglich geworden war. Die Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Februar bot ihr die Möglichkeit, sich neu zu präsentieren, und sie gewann dort sogar die "Dschungelkrone".

Die Niederländerin war einst mit Tennis-Legende Boris Becker (57) verheiratet und teilt mit ihm die Verantwortung für ihren gemeinsamen Sohn Amadeus. Die Beziehung der beiden Eltern scheint harmonisch zu verlaufen, obwohl sie getrennt leben. Lilly Becker genießt weiterhin ihr Leben in Düsseldorf und widmet sich ganz ihrem Sohn. Für sie stehen Ruhe und Stabilität im Vordergrund, um bei der Erziehung von Amadeus keine Kompromisse eingehen zu müssen. In der Vergangenheit betonte sie oft, wie wichtig ihr ein friedliches Heim ist, in dem sie Amadeus ein geborgenes Umfeld bieten kann.

Getty Images Lilly Becker im Juli 2025

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker mit Sohn Amadeus Benedict Edley Luis Becker, März 2025

Getty Images Lilly Becker und Thorsten Weck, 2024