Fame oder Liebe? Danach sucht Dijana bei "Love Island VIP"

Dijana Cvijetic (31) sorgt derzeit für Aufsehen in der neuesten Staffel von Love Island VIP. Die attraktive Kandidatin hat sich entschieden, an dem beliebten TV-Format teilzunehmen, um endlich die große Liebe zu finden. In einem exklusiven Interview mit Promiflash betonte Dijana, dass sie nicht auf der Suche nach Fame sei, sondern nach echten Gefühlen. "Ich suche die große Liebe und ob ich die jetzt gefunden habe, das ist die Frage", erklärt sie geheimnisvoll. Zuvor habe sie ganz bewusst eine TV-Pause eingelegt und sich dann entschieden, an "Love Island VIP" teilzunehmen, um der Liebesinsel eine zweite Chance zu geben.

Dijana verriet Promiflash, dass sie in der Vergangenheit viele Angebote aus der Reality-TV-Branche abgelehnt hat, um sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Die Teilnahme an "Love Island VIP" sehe sie jedoch als eine passende Rückkehr auf den Bildschirm. Das Format bietet ihr die Möglichkeit, in einem außergewöhnlichen Umfeld interessante Menschen kennenzulernen und vielleicht einen besonderen Menschen zu treffen, der ihr Herz erobert.

Bei ihrer ersten Teilnahme an Love Island im Jahr 2019 sorgte die Schweizerin für ziemlichen Wirbel. Damals fand sie sowohl Gefallen an Yasin Cilingir (34) als auch an Danilo Cristilli (28). Dieser konnte sich lange nicht zwischen Dijana und Melissa Damilia (29) entscheiden – die das Format letztendlich wegen des Hin und Her des Italieners verließ. Letztendlich verließen Dijana und Danilo das Format als Paar – ihr Glück hielt aber nur wenige Monate.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im August 2025

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Influencerin

RTL2 Danilo Cristilli bei "Love Island VIP", 2024