Glücklich: Tanja Makarić teilt süßes Schwangerschafts-Update

Tanja Makarić (28) wird bald zum ersten Mal Mutter und teilt ihre Freude mit der Welt. Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin nun bezaubernde Fotos und Clips, die die ersten Schritte ihrer Schwangerschaft dokumentieren. Auf einem Schnappschuss hält sie den positiven Test in die Kamera und lächelt dabei glücklich. Auf anderen Bildern setzt sie ihren Babybauch in Szene, der inzwischen schon deutlich zu erkennen ist. Die Aufnahmen sind mit der Beschriftung "Woche sechs bis 24" und jeweils einem rosafarbenen und blauen Herz versehen. Das Babygeschlecht will die werdende Mama offenbar noch nicht verraten.

Die Nachricht von Tanjas Schwangerschaft überraschte ihre Fans Anfang August sehr. Auf Social Media stellte die Podcasterin allerdings schnell klar, dass es sich bei ihrem Nachwuchs um ein Wunschkind handelt. Weitere Fragen, wie zum Beispiel, ob sie das Kind allein erziehen wird, gingen ihr jedoch zu weit. "Geht ihr einfach zu Frauen auf der Straße und fragt: 'Und, bist du alleinerziehend?'", wehrte sich Tanja gegen die aufdringlichen Nachrichten.

Tanja hat einige Rückschläge hinter sich. Im vergangenen Jahr ging ihre Beziehung mit Julian Claßen (32) in die Brüche. Diesen Sommer offenbarte sie ihren Fans im Netz dann, dass sie gerade die schwierigste Zeit ihres Lebens durchmache. Kurz darauf gab sie bekannt, dass sie von einem Stalker erpresst worden sei. Im Gespräch mit Bild erklärte sie, dass sie ein ehemaliger Freund im Netz terrorisiere und ihr sogar schon Steine gegen ihr Fenster geworfen habe. Rechtlich habe Tanja bislang keinen Erfolg gegen dieses Verhalten erzielen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Influencerin Tanja Makarić, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić in Abu Dhabi