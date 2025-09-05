Große Neuigkeit: Gloria Schwesinger zieht mit Micha zusammen

Gloria Schwesinger (33) freut sich auf einen neuen Abschnitt in ihrem Leben. Wie die Reality-TV-Bekanntheit jetzt im Gespräch mit dem "Blitzlichtgewitter"-Podcast verrät, wagen sie und ihr Partner Michael (34) den nächsten Schritt: Sie richten sich gemeinsam ein neues Zuhause ein. "Ein paar Follower haben es vielleicht schon gemerkt", betont die ehemalige Temptation Island-Kandidatin, bevor ihr Liebster verkündet: "Wir ziehen zusammen. Wir haben endlich eine Wohnung gefunden." Und lange warten müssen sie nicht – bereits ab dem 1. November kann das Paar in die neue Bleibe einziehen.

Das neue Zuhause der ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer liegt im Herzen Stuttgarts, umfasst großzügige 100 Quadratmeter und bietet mit drei Zimmern viel Platz zum Wohlfühlen. Die Vorbereitungen für den Einzug laufen bereits auf Hochtouren. "Wir können jetzt schon die Wohnung, so Stück für Stück rein, ein paar Sachen machen", erzählt Gloria. Doch der gemeinsame Start bringt auch einiges an Chaos mit sich, wie Micha schildert. "Was behalten wir von wem? Dein Bett, mein Schrank, neues Sofa, Katastrophe", beschreibt er die momentanen Herausforderungen mit einem Augenzwinkern.

Neben der Vorfreude auf das gemeinsame Zuhause mit Micha hat die Prominent getrennt-Bekanntheit kürzlich auch einen ganz persönlichen Neuanfang gefeiert: Sie konnte endlich den Nachnamen ihres Ex-Mannes Nikola Glumac (29) ablegen – sowohl im realen Leben als auch auf Social Media. Nachdem die Scheidung offiziell rechtskräftig war, zeigte sich Gloria spürbar erleichtert darüber, wieder ihren Mädchennamen tragen zu können. "Bald ist das Geschichte, wenn dann nur noch mein Mädchenname dransteht und ich endlich meinen heiligen Frieden habe", erklärte die 33-Jährige auf Instagram.

Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, September 2025

Instagram / gloriaschwesinger Micha und Gloria Schwesinger, Juni 2025

RTL Nikola Glumac und Gloria Schwesinger bei "Prominent getrennt"